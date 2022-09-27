Эндокринолог Калинчев назвал условия отказа от мяса в рационе

Эндокринолог Калинчев: яйца заменяют мясо в рационе питания

27 сентября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Мясо можно заменить другими продуктами животного происхождения, считает Алексей Калинчев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU От мяса можно отказаться, если заменить его на другие продукты животного происхождения — яйца и кисломолочную продукцию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Чисто убрать из рациона мясо — абсолютно безопасно, достаточно будет яиц и кисломолочных продуктов. Это же не вегетарианство. Мясо является источником аминокислот. Все остальное в других местах есть. История про анемию, дефицит железа, это не про то, ест человек мясо или нет. Это про то, как оно усваивается. Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть, и иметь хороший гемоглобин. Тут много факторов. И потеря железа, то есть, например, обильные месячные у женщин по причине каких-то гинекологических заболеваний. Или не усваивается, то есть тут патология ЖКТ. И тут тоже не важно, ест человек железо или нет», — объяснил Алексей Калинчев. Эндокринолог подчеркнул, что опаснее, когда человек полностью отказывается от продуктов животного происхождения. «Если просто не любишь мясо — ешь рыбу. Есть яйца и так далее. Опаснее вегетарианство, кода вообще уходит весь животный источник белка и жира. И оно опасно не тем, что человек не ест его, а другим. Вегетарианство — это просто маркер психологической патологии», — отметил Калинчев. Во всем мире 27 сентября отмечается World Meat Free Day. Во Всемирный день без мяса многие магазины и рестораны мира отказываются от продажи этого продукта, а активисты проводят мероприятия, посвященные вегетарианству, состраданию животным и защите окружающей среды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От мяса можно отказаться, если заменить его на другие продукты животного происхождения — яйца и кисломолочную продукцию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Чисто убрать из рациона мясо — абсолютно безопасно, достаточно будет яиц и кисломолочных продуктов. Это же не вегетарианство. Мясо является источником аминокислот. Все остальное в других местах есть. История про анемию, дефицит железа, это не про то, ест человек мясо или нет. Это про то, как оно усваивается. Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть, и иметь хороший гемоглобин. Тут много факторов. И потеря железа, то есть, например, обильные месячные у женщин по причине каких-то гинекологических заболеваний. Или не усваивается, то есть тут патология ЖКТ. И тут тоже не важно, ест человек железо или нет», — объяснил Алексей Калинчев. Эндокринолог подчеркнул, что опаснее, когда человек полностью отказывается от продуктов животного происхождения. «Если просто не любишь мясо — ешь рыбу. Есть яйца и так далее. Опаснее вегетарианство, кода вообще уходит весь животный источник белка и жира. И оно опасно не тем, что человек не ест его, а другим. Вегетарианство — это просто маркер психологической патологии», — отметил Калинчев. Во всем мире 27 сентября отмечается World Meat Free Day. Во Всемирный день без мяса многие магазины и рестораны мира отказываются от продажи этого продукта, а активисты проводят мероприятия, посвященные вегетарианству, состраданию животным и защите окружающей среды.