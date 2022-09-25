25 сентября 2022

Мобилизованных в ЯНАО снабдят оберегами. Видео

Мастерицы делают обереги для мобилизованных из ЯНАО. Видео
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Общественники намерены вручить обереги всем защитникам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мастерицы в Салехарде начали делать обереги для мобилизованных из ЯНАО. Как сообщили в администрации города, мастерицы в процессе читают специальные хантыйские «заговоры» на защиту, удачу и успех.

«Салехардские мастерицы организовали изготовление оберегов для ямальских защитников. Национальные куколки-акань для салехардцев, которых призовут в рамках частичной мобилизации, начали изготавливать в региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Минлей», — рассказали там.

Над изготовлением оберегов трудятся опытные мастера. Общественники намерены вручить обереги всем защитникам, которые отправятся в дорогу в рамках частичной мобилизации.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал для всех призванных в рамках мобилизации единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей. От округа планируют мобилизовать 920 человек.

Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.

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Мастерицы в Салехарде начали делать обереги для мобилизованных из ЯНАО. Как сообщили в администрации города, мастерицы в процессе читают специальные хантыйские «заговоры» на защиту, удачу и успех. «Салехардские мастерицы организовали изготовление оберегов для ямальских защитников. Национальные куколки-акань для салехардцев, которых призовут в рамках частичной мобилизации, начали изготавливать в региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Минлей», — рассказали там. Над изготовлением оберегов трудятся опытные мастера. Общественники намерены вручить обереги всем защитникам, которые отправятся в дорогу в рамках частичной мобилизации. Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал для всех призванных в рамках мобилизации единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей. От округа планируют мобилизовать 920 человек. Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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