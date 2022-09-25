Мастерицы делают обереги для мобилизованных из ЯНАО. Видео

Общественники намерены вручить обереги всем защитникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мастерицы в Салехарде начали делать обереги для мобилизованных из ЯНАО. Как сообщили в администрации города, мастерицы в процессе читают специальные хантыйские «заговоры» на защиту, удачу и успех.

«Салехардские мастерицы организовали изготовление оберегов для ямальских защитников. Национальные куколки-акань для салехардцев, которых призовут в рамках частичной мобилизации, начали изготавливать в региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Минлей», — рассказали там.

Над изготовлением оберегов трудятся опытные мастера. Общественники намерены вручить обереги всем защитникам, которые отправятся в дорогу в рамках частичной мобилизации.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал для всех призванных в рамках мобилизации единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей. От округа планируют мобилизовать 920 человек.

Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью для солдат РФ является защита мирного населения Донбасса.