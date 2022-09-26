Тимати заявил о готовности поехать на спецоперацию

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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, тимати, юнусов тимур
Тимур Юнусов (Тимати) отметил, что повестки ему пока не приходило Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Долг Родине придется отдать рано или поздно. Об этом сообщил рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), таким образом выразив готовность поехать на спецоперацию.

«Пока есть время, буду развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Если будет нужна моя учетная специальность [военная], то готов», — объяснил он фанатам и хейтерам на своей странице в одной из зарубежных соцсетей.

Юнусов отметил, что повестки ему пока не приходило. «Но это не говорит о том, что ее не будет», — уверен артист.

Ранее стало известно, что Тимати покинул Россию и уехал в Узбекистан, пишет Pravda.Ru. Журналистка и блогер Ксения Собчак раскритиковала отъезд рэпера после объявления частичной мобилизации, передает Nation News. Позже Юнусов опроверг эту информацию.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Будут призывать 300 тысяч резервистов со специальными воинскими специальностями и боевым опытом. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников ОПК.

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Долг Родине придется отдать рано или поздно. Об этом сообщил рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), таким образом выразив готовность поехать на спецоперацию. «Пока есть время, буду развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Если будет нужна моя учетная специальность [военная], то готов», — объяснил он фанатам и хейтерам на своей странице в одной из зарубежных соцсетей. Юнусов отметил, что повестки ему пока не приходило. «Но это не говорит о том, что ее не будет», — уверен артист. Ранее стало известно, что Тимати покинул Россию и уехал в Узбекистан, пишет Pravda.Ru. Журналистка и блогер Ксения Собчак раскритиковала отъезд рэпера после объявления частичной мобилизации, передает Nation News. Позже Юнусов опроверг эту информацию. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Будут призывать 300 тысяч резервистов со специальными воинскими специальностями и боевым опытом. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников ОПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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