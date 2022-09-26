Свердловский врач спас Емельяненко перед решающим боем

26 сентября 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Антон Поддубный поставил Емельяненко на ноги за несколько недель Фото: Анна Майорова © URA.RU Главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный сыграл решающую роль в подготовке бойца ММА Александра Емельяненко к бою с Вячеславом Дациком. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к RCC Boxing Promotions, с которым у спортсмена контракт. 24 сентября Емельяненко проиграл Дацику на Hardcore boxing в Москве. Дацик отправил оппонента в нокаут уже на 13 секунде. Для Емельяненко этот бой был принципиально важен: он не выходил в ринг с сентября 2021-го. С мая боец лечился в Екатеринбурге от алкогольной зависимости, и тогда мало кто мог представить, что возвращение именитого спортсмена состоится. «Если бы Поддубный не взялся за Емельяненко, Александр, возможно, в принципе не дожил бы до боя или стал инвалидом. Он [Поддубный] его вытащил однозначно», — поделился собеседник агентства. Получить комментарий самого Поддубного к моменту публикации не удалось. Косвенным подтверждением его участия может быть видео на YouTube-канале Емельяненко, где на обложке размещена фотография Поддубного, но самого доктора в ролике не было. При этом Поддубного заметили в зале во время боя — он наблюдал за Емельяненко из VIP-ложи, а после поединка был в числе тех, кто ушел с Емельяненко в раздевалку.

Главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный сыграл решающую роль в подготовке бойца ММА Александра Емельяненко к бою с Вячеславом Дациком. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к RCC Boxing Promotions, с которым у спортсмена контракт. 24 сентября Емельяненко проиграл Дацику на Hardcore boxing в Москве. Дацик отправил оппонента в нокаут уже на 13 секунде. Для Емельяненко этот бой был принципиально важен: он не выходил в ринг с сентября 2021-го. С мая боец лечился в Екатеринбурге от алкогольной зависимости, и тогда мало кто мог представить, что возвращение именитого спортсмена состоится. «Если бы Поддубный не взялся за Емельяненко, Александр, возможно, в принципе не дожил бы до боя или стал инвалидом. Он [Поддубный] его вытащил однозначно», — поделился собеседник агентства. Получить комментарий самого Поддубного к моменту публикации не удалось. Косвенным подтверждением его участия может быть видео на YouTube-канале Емельяненко, где на обложке размещена фотография Поддубного, но самого доктора в ролике не было. При этом Поддубного заметили в зале во время боя — он наблюдал за Емельяненко из VIP-ложи, а после поединка был в числе тех, кто ушел с Емельяненко в раздевалку.