После дождей в Челябинск придут заморозки

Заморозки, гололед и снег ожидаются в Челябинской области в ближайшие трое суток. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -6 градусов, прогнозируют синоптики.
«27 сентября облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах налипание льда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщается на сайте челябинского гидрометцентра.
В ночь на вторник температура воздуха опуститься до 0 градусов, будут заморозки до -6 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В среду и четверг ночные заморозки сохранятся, дожди прекратятся, днем будет от +2 до +8 градусов.
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