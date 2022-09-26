26 сентября 2022

После дождей в Челябинск придут заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
Ночью будет до -6 градусов Фото:

Заморозки, гололед и снег ожидаются в Челябинской области в ближайшие трое суток. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -6 градусов, прогнозируют синоптики.

«27 сентября облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах налипание льда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщается на сайте челябинского гидрометцентра.

В ночь на вторник температура воздуха опуститься до 0 градусов, будут заморозки до -6 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В среду и четверг ночные заморозки сохранятся, дожди прекратятся, днем будет от +2 до +8 градусов.

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Заморозки, гололед и снег ожидаются в Челябинской области в ближайшие трое суток. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -6 градусов, прогнозируют синоптики. «27 сентября облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах налипание льда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщается на сайте челябинского гидрометцентра. В ночь на вторник температура воздуха опуститься до 0 градусов, будут заморозки до -6 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В среду и четверг ночные заморозки сохранятся, дожди прекратятся, днем будет от +2 до +8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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