После дождей в Челябинск придут заморозки

26 сентября 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Ночью будет до -6 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заморозки, гололед и снег ожидаются в Челябинской области в ближайшие трое суток. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -6 градусов, прогнозируют синоптики. «27 сентября облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах налипание льда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщается на сайте челябинского гидрометцентра. В ночь на вторник температура воздуха опуститься до 0 градусов, будут заморозки до -6 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В среду и четверг ночные заморозки сохранятся, дожди прекратятся, днем будет от +2 до +8 градусов.

Заморозки, гололед и снег ожидаются в Челябинской области в ближайшие трое суток. Температура воздуха в ночь на вторник опустится до -6 градусов, прогнозируют синоптики. «27 сентября облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах налипание льда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщается на сайте челябинского гидрометцентра. В ночь на вторник температура воздуха опуститься до 0 градусов, будут заморозки до -6 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов, будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В среду и четверг ночные заморозки сохранятся, дожди прекратятся, днем будет от +2 до +8 градусов.