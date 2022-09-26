Кадыров похвастался подбитым квадрокоптером с надписью «Привет из Нью-Йорка». Видео

Глава Чечни пригрозил США ответом на их «привет» из Нью-Йорка

26 сентября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Глава Чечни пообещал ответить на боевой «привет» из США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых изображен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер. На его боевом заряде он заметил надпись: «Привет из Нью-Йорка». «На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовался для атак по определенным позициям. Его боевой заряд подписан фразой: „Привет из Нью-Йорка“. […] Для таких случаев на русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое имеет значение: „Каков привет, таков и ответ“. Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать, и он обязательно научит вас приветливости и правильному тону. Но в этой жизни вам это ничем, увы, не поможет, в аду на вашу приветливость всем будет начхать», — написал он в telegram-канале. Ранее Кадыров призвал россиян защищать родину и отчизну от украинских войск, чтобы они не смогли приблизиться к стране. Он напомнил, что «наши предки защищали территорию своей страны, оберегали каждый метр земли». Он привел в пример величественные горы, кристально-чистые ручьи, усеянные цветами холмы и другие достопримечательности страны, которые стоят того, чтобы защищать Россию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых изображен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер. На его боевом заряде он заметил надпись: «Привет из Нью-Йорка». «На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовался для атак по определенным позициям. Его боевой заряд подписан фразой: „Привет из Нью-Йорка“. […] Для таких случаев на русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое имеет значение: „Каков привет, таков и ответ“. Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать, и он обязательно научит вас приветливости и правильному тону. Но в этой жизни вам это ничем, увы, не поможет, в аду на вашу приветливость всем будет начхать», — написал он в telegram-канале. Ранее Кадыров призвал россиян защищать родину и отчизну от украинских войск, чтобы они не смогли приблизиться к стране. Он напомнил, что «наши предки защищали территорию своей страны, оберегали каждый метр земли». Он привел в пример величественные горы, кристально-чистые ручьи, усеянные цветами холмы и другие достопримечательности страны, которые стоят того, чтобы защищать Россию.