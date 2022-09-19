Кадыров назвал цель спецоперации, которая должна воодушевить россиян

Кадыров призвал россиян «защищать Родину»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров призвал россиян защищать свою родину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал россиян защищать свою Родину и Отчизну от украинских войск, чтобы они не приблизились к стране. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Кадыров отметил, что на протяжении всей истории наши предки защищали территорию своей страны, оберегали каждый метр земли. Он привел в пример величественные горы, кристально-чистые ручьи, усеянные цветами холмы и другие достопримечательности страны, которые стоят того, чтобы защищать Россию.

«И сегодня, наши достойные отважные сыны на Украине защищают нас от сатанистов, чтобы эта нечисть не приблизилась к порогу родного дома. <…> Разве все перечисленное не стоит того, чтобы искренне любить, ценить, хранить и беречь Родину? <…> И точно так же относятся к своей малой родине во всех регионах России. А значит, мы никогда не позволим врагу угрожать нашему великому Отечеству!» — уточнил он.

Ранее Кадыров заявил о проваленном наступлении ВСУ. Также глава Чечни предлагал ввести в стране «самомобилизацию», пишет RT. В Кремле отреагировали на данное заявление, сообщает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. После того, как российские войска покинули территории Харьковской области, украинцы оказались не рады возвращению ВСУ.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал россиян защищать свою Родину и Отчизну от украинских войск, чтобы они не приблизились к стране. Об этом он написал в своем telegram-канале. Кадыров отметил, что на протяжении всей истории наши предки защищали территорию своей страны, оберегали каждый метр земли. Он привел в пример величественные горы, кристально-чистые ручьи, усеянные цветами холмы и другие достопримечательности страны, которые стоят того, чтобы защищать Россию. «И сегодня, наши достойные отважные сыны на Украине защищают нас от сатанистов, чтобы эта нечисть не приблизилась к порогу родного дома. <…> Разве все перечисленное не стоит того, чтобы искренне любить, ценить, хранить и беречь Родину? <…> И точно так же относятся к своей малой родине во всех регионах России. А значит, мы никогда не позволим врагу угрожать нашему великому Отечеству!» — уточнил он. Ранее Кадыров заявил о проваленном наступлении ВСУ. Также глава Чечни предлагал ввести в стране «самомобилизацию», пишет RT. В Кремле отреагировали на данное заявление, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. После того, как российские войска покинули территории Харьковской области, украинцы оказались не рады возвращению ВСУ.
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