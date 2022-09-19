Кадыров назвал цель спецоперации, которая должна воодушевить россиян

Кадыров призвал россиян «защищать Родину»

19 сентября 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров призвал россиян защищать свою родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал россиян защищать свою Родину и Отчизну от украинских войск, чтобы они не приблизились к стране. Об этом он написал в своем telegram-канале. Кадыров отметил, что на протяжении всей истории наши предки защищали территорию своей страны, оберегали каждый метр земли. Он привел в пример величественные горы, кристально-чистые ручьи, усеянные цветами холмы и другие достопримечательности страны, которые стоят того, чтобы защищать Россию. «И сегодня, наши достойные отважные сыны на Украине защищают нас от сатанистов, чтобы эта нечисть не приблизилась к порогу родного дома. <…> Разве все перечисленное не стоит того, чтобы искренне любить, ценить, хранить и беречь Родину? <…> И точно так же относятся к своей малой родине во всех регионах России. А значит, мы никогда не позволим врагу угрожать нашему великому Отечеству!» — уточнил он. Ранее Кадыров заявил о проваленном наступлении ВСУ. Также глава Чечни предлагал ввести в стране «самомобилизацию», пишет RT. В Кремле отреагировали на данное заявление, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. После того, как российские войска покинули территории Харьковской области, украинцы оказались не рады возвращению ВСУ.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал россиян защищать свою Родину и Отчизну от украинских войск, чтобы они не приблизились к стране. Об этом он написал в своем telegram-канале. Кадыров отметил, что на протяжении всей истории наши предки защищали территорию своей страны, оберегали каждый метр земли. Он привел в пример величественные горы, кристально-чистые ручьи, усеянные цветами холмы и другие достопримечательности страны, которые стоят того, чтобы защищать Россию. «И сегодня, наши достойные отважные сыны на Украине защищают нас от сатанистов, чтобы эта нечисть не приблизилась к порогу родного дома. <…> Разве все перечисленное не стоит того, чтобы искренне любить, ценить, хранить и беречь Родину? <…> И точно так же относятся к своей малой родине во всех регионах России. А значит, мы никогда не позволим врагу угрожать нашему великому Отечеству!» — уточнил он. Ранее Кадыров заявил о проваленном наступлении ВСУ. Также глава Чечни предлагал ввести в стране «самомобилизацию», пишет RT. В Кремле отреагировали на данное заявление, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. После того, как российские войска покинули территории Харьковской области, украинцы оказались не рады возвращению ВСУ.