Проливной дождь затопил дом быта в Снежинске (Челябинская область), где расположен местный филиал многофункционального центра (МФЦ). Из-за потопа пришлось отключить электроэнергию.
«В связи с сильной протечкой кровли здания „Дома быта“ отключена электроэнергия. В МФЦ можно только получить документы или устную консультацию специалистов», — сообщает издание «Снежинск сегодня».
Часть офисов, расположенных в здании, из-за потопа перестала работать. Один из нотариусов, который вел там прием, временно перенес работу на дом. Горожане сообщают, что в здании несколько недель назад начался ремонт кровли. Работы закончить не успели.
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