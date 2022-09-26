26 сентября 2022

Здание МФЦ в Снежинске затопило дождем. Фото

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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Город переживает последствия непогоды Фото:

Проливной дождь затопил дом быта в Снежинске (Челябинская область), где расположен местный филиал многофункционального центра (МФЦ). Из-за потопа пришлось отключить электроэнергию.

«В связи с сильной протечкой кровли здания „Дома быта“ отключена электроэнергия. В МФЦ можно только получить документы или устную консультацию специалистов», — сообщает издание «Снежинск сегодня».

Часть офисов, расположенных в здании, из-за потопа перестала работать. Один из нотариусов, который вел там прием, временно перенес работу на дом. Горожане сообщают, что в здании несколько недель назад начался ремонт кровли. Работы закончить не успели.

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Проливной дождь затопил дом быта в Снежинске (Челябинская область), где расположен местный филиал многофункционального центра (МФЦ). Из-за потопа пришлось отключить электроэнергию. «В связи с сильной протечкой кровли здания „Дома быта“ отключена электроэнергия. В МФЦ можно только получить документы или устную консультацию специалистов», — сообщает издание «Снежинск сегодня». Часть офисов, расположенных в здании, из-за потопа перестала работать. Один из нотариусов, который вел там прием, временно перенес работу на дом. Горожане сообщают, что в здании несколько недель назад начался ремонт кровли. Работы закончить не успели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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