В ХМАО поставят мировой рекорд

Мужчина планирует сделать более 306 выходов силой (архивное фото)
Житель Сургутского района (ХМАО) Альви Вахабов планирует установить мировой рекорд — сделать 306+ выходов силой за 1 час. Об этом сообщается на сайте района.
«Спортсмен из поселения Федоровский Альви Вахабов готов установить мировой рекорд. Он планирует сделать более 306 выходов силой. Будем болеть за атлета всем районом», — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Последний рекорд по выходу силой установил белорусский атлет. За один час он сделал 305 выходов.
Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Перми, которая планировала попасть в книгу рекордов России. Женщина вырастила арбуз весом 58 кг.
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