26 сентября 2022

В ХМАО поставят мировой рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина планирует сделать более 306 выходов силой (архивное фото) Фото:

Житель Сургутского района (ХМАО) Альви Вахабов планирует установить мировой рекорд — сделать 306+ выходов силой за 1 час. Об этом сообщается на сайте района.

«Спортсмен из поселения Федоровский Альви Вахабов готов установить мировой рекорд. Он планирует сделать более 306 выходов силой. Будем болеть за атлета всем районом», — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Последний рекорд по выходу силой установил белорусский атлет. За один час он сделал 305 выходов.

Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Перми, которая планировала попасть в книгу рекордов России. Женщина вырастила арбуз весом 58 кг.

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Житель Сургутского района (ХМАО) Альви Вахабов планирует установить мировой рекорд — сделать 306+ выходов силой за 1 час. Об этом сообщается на сайте района. «Спортсмен из поселения Федоровский Альви Вахабов готов установить мировой рекорд. Он планирует сделать более 306 выходов силой. Будем болеть за атлета всем районом», — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Последний рекорд по выходу силой установил белорусский атлет. За один час он сделал 305 выходов. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Перми, которая планировала попасть в книгу рекордов России. Женщина вырастила арбуз весом 58 кг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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