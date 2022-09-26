«Известия»: малый бизнес потребовал отсрочку от частичной мобилизации

27 сентября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Представители бизнеса попытались аргументировать свою позицию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Представители малого и среднего бизнеса попросили отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее письмо направил в адрес министра экономического развития Максима Решетникова президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Александр Калинин. «Для поддержки бизнеса на время мобилизации считаем необходимым приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а привязаны к самому статусу ИП (в частности, патент, страховые взносы, имущественные налоги, арендные платежи)», —передают «Известия» выдержку из письма. Он считает, что в период частичной мобилизации бизнес должен продолжать работать, чтобы закрывать потребности государства и граждан в товарах, работах, услугах, а также создавать рабочие места и платить налоги. Кроме того, в объединении предложили ввести квоту по призыву с одного мероприятия, чтобы не случилось критической потери кадров. Калинин добавил, что также необходимо дать несколько дней на передачу дел и оформление соответствующих документов тем призывникам, кто является индивидуальным предпринимателем, директором и учредителем организации в одном лице. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. Ранее официальный telegram-канал информирования граждан «Объясняем.рф» предупредил о том, что повестки о призыве на мобилизацию могут вручаться в любое время суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители малого и среднего бизнеса попросили отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующее письмо направил в адрес министра экономического развития Максима Решетникова президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Александр Калинин. «Для поддержки бизнеса на время мобилизации считаем необходимым приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а привязаны к самому статусу ИП (в частности, патент, страховые взносы, имущественные налоги, арендные платежи)», —передают «Известия» выдержку из письма. Он считает, что в период частичной мобилизации бизнес должен продолжать работать, чтобы закрывать потребности государства и граждан в товарах, работах, услугах, а также создавать рабочие места и платить налоги. Кроме того, в объединении предложили ввести квоту по призыву с одного мероприятия, чтобы не случилось критической потери кадров. Калинин добавил, что также необходимо дать несколько дней на передачу дел и оформление соответствующих документов тем призывникам, кто является индивидуальным предпринимателем, директором и учредителем организации в одном лице. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. Ранее официальный telegram-канал информирования граждан «Объясняем.рф» предупредил о том, что повестки о призыве на мобилизацию могут вручаться в любое время суток.