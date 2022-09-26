26 сентября 2022

Женщина из ХМАО похвасталась толстыми карасями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель, форелевое хозяйство
Женщина поймала крупных карасей в ХМАО (архивное фото) Фото:

Жительница ХМАО Юлия Рашитова поймала на рыбалке несколько огромных карасей. Пост с фотографиями улова югорчанка опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Таких толстячков я еще не видела. Самый маленький 980 грамм, остальные как на подбор. Люблю рыбалку», — написала Рашитова.

Автор поста рассказала читателям, что орудием улова была «донка». Так же ее называют «фидер» — английская рыболовная донная снасть.

Женщина из ХМАО похвасталась карасями

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Тюмени, который поймал огромную щуку. Мужчина решил пощадить рыбу и отпустил ее в реку.

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Жительница ХМАО Юлия Рашитова поймала на рыбалке несколько огромных карасей. Пост с фотографиями улова югорчанка опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Таких толстячков я еще не видела. Самый маленький 980 грамм, остальные как на подбор. Люблю рыбалку», — написала Рашитова. Автор поста рассказала читателям, что орудием улова была «донка». Так же ее называют «фидер» — английская рыболовная донная снасть. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Тюмени, который поймал огромную щуку. Мужчина решил пощадить рыбу и отпустил ее в реку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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