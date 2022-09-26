Женщина поймала крупных карасей в ХМАО (архивное фото)
Жительница ХМАО Юлия Рашитова поймала на рыбалке несколько огромных карасей. Пост с фотографиями улова югорчанка опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«Таких толстячков я еще не видела. Самый маленький 980 грамм, остальные как на подбор. Люблю рыбалку», — написала Рашитова.
Автор поста рассказала читателям, что орудием улова была «донка». Так же ее называют «фидер» — английская рыболовная донная снасть.
Женщина из ХМАО похвасталась карасями
Ранее URA.RU рассказывало о жителе Тюмени, который поймал огромную щуку. Мужчина решил пощадить рыбу и отпустил ее в реку.
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