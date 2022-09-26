Депутаты назвали первого члена нового правительства Куйвашева

Депутаты заксобрания Свердловской области согласовали назначение Алексея Шмыкова на должность первого замгубернатора региона. Парламент единогласно поддержал его кандидатуру на очередном заседании, передает корреспондент URA.RU из зала.
«Вы Алексея Викторовича знаете достаточно хорошо. Он уже около года работает в должности первого заместителя. Сегодня на Алексее Викторовиче лежит ряд очень крупных, масштабных задач. Губернатор считает, что Алексей Викторович полностью соответствует возлагаемым на него задачам. Его компетенции и знания вы тоже знаете. Поэтому прошу рассмотреть данную кандидатуру», — обратился к депутатам вице-губернатор Олег Чемезов.
Комментируя кандидатуру Шмыкова, спикер парламента Людмила Бабушкина отметила, что незадолго до заседания встретился со всеми пяти фракциями заксо. «Где его кандидатуру поддержали единогласно», — подчеркнула Бабушкина, предложив перейти к голосованию. Парламент поддержал кандидатуру Шмыкова единогласно.
Шмыков сложил полномочия одновременно со всем свердловским правительством 19 сентября — после избрания Евгения Куйвашева на пост главы региона. Как сообщало URA.RU, большинство членов кабмина сохранят посты в новом составе. Назначение первого замгубернатора проходит по особой схеме: сначала предложенную кандидатуру согласует заксобрание, затем указ подписывает Куйвашев.
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