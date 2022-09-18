Правительство Свердловской области ушло в отставку

Евгений Куйвашев отправил в отставку областное правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, который 19 сентября официально вступил в должность. Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона, члены кабмина продолжать работать в статусе и. о.

«Правительство Свердловской области 19 сентября сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. По решению Евгения Куйвашева члены кабинета министров продолжат работу: до сформирования нового состава правительства они будут исполнять свои обязанности», — подтвердили в департаменте.

Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, Куйвашев собрал всех членов правительства за закрытыми дверями сразу после церемонии своей инаугурации в театре эстрады. Там министрам и заместителям губернатора объявили, что они получат приставку и. о. и продолжат работать до формирования нового состава. Ранее URA.RU рассказывало, кто из чиновников может потерять свой пост по итогам переназначения.

Отставка правительства — обязательная техническая процедура. Согласно требованиям закона, региональный кабмин слагает полномочия перед вновь избранным губернатором. Куйвашев вступил в должность 19 сентября. На выборах 11 сентября он одержал победу в первом туре, набрав 65,78% голосов.