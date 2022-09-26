Многодетному 47-летнему свердловчанину прислали повестку о мобилизации

26 сентября 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Военком признал, что многодетный отец получил повестку по ошибке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многодетному 47-летнему отцу из Свердловской области пришла повестка из военкомата. Вскоре военком признал ошибку и мужчину вернули домой. Об этом свердловчанин рассказал корреспонденту URA.RU. «Мне позвонили из администрации и сказали прийти получить повестку. Пришел, расписался, получил. В тот же день поехал в военкомат, узнать, что к чему. Заместить военкома сказал, что едешь. Я говорю: „47“. Он говорит: „И что?“. Я говорю: „Дети“. Он: „Ну вот так вот“. Уже в пути в часть, позвонили из военкомата, сказали, что нужно вернуть по причине многодетности», — сказал мужчина. Мужчина рассказал, что служил в спецназе, поэтому он — человек подготовленный морально и физически. Многодетный отец считает, что списки мобилизованных составлены уже давно. «Я так понял, что списки составлены давным-давно, года три назад, если не больше. По этим не обновленным спискам отправляют граждан под 49-50, здоровья никакого», — добавил мужчина. По его словам, никаких медкомиссий он не проходил. «Медкомиссии не было. В часть приехали перед предписанием, тоже медкомиссии не было, был медработник. Кто говорил, что что-то беспокоит, с документами, тех разворачивали», — закончил мужчина. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Ранее исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков заявил, что в регионе призовут 9700 человек для участия в спецоперации на Украине. Также он уточнял, что первая волна призыва в регионе закончится 4 октября. Мобилизированный свердловчанам будут выплачивать по 180 тысяч рублей в месяц, если они будут находиться на территории Украины. Тем, кто будет нести службу на российской территории — 35-40 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетному 47-летнему отцу из Свердловской области пришла повестка из военкомата. Вскоре военком признал ошибку и мужчину вернули домой. Об этом свердловчанин рассказал корреспонденту URA.RU. «Мне позвонили из администрации и сказали прийти получить повестку. Пришел, расписался, получил. В тот же день поехал в военкомат, узнать, что к чему. Заместить военкома сказал, что едешь. Я говорю: „47“. Он говорит: „И что?“. Я говорю: „Дети“. Он: „Ну вот так вот“. Уже в пути в часть, позвонили из военкомата, сказали, что нужно вернуть по причине многодетности», — сказал мужчина. Мужчина рассказал, что служил в спецназе, поэтому он — человек подготовленный морально и физически. Многодетный отец считает, что списки мобилизованных составлены уже давно. «Я так понял, что списки составлены давным-давно, года три назад, если не больше. По этим не обновленным спискам отправляют граждан под 49-50, здоровья никакого», — добавил мужчина. По его словам, никаких медкомиссий он не проходил. «Медкомиссии не было. В часть приехали перед предписанием, тоже медкомиссии не было, был медработник. Кто говорил, что что-то беспокоит, с документами, тех разворачивали», — закончил мужчина. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Ранее исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков заявил, что в регионе призовут 9700 человек для участия в спецоперации на Украине. Также он уточнял, что первая волна призыва в регионе закончится 4 октября. Мобилизированный свердловчанам будут выплачивать по 180 тысяч рублей в месяц, если они будут находиться на территории Украины. Тем, кто будет нести службу на российской территории — 35-40 тысяч рублей.