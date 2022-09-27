В Госдуме предложили новую льготу семьям мобилизованных

Депутаты Госдумы предложили освободить семьи мобилизованных от пеней по ЖКХ

27 сентября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Семьям мобилизованным будут положены льготы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. «Инициативу „Единой России“ об отмене пеней за неоплату ЖКХ мобилизованным поддержал Минстрой. Поправки внесли депутаты от партии — зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев», — сообщается на сайте «Единой России». Изменения включат в законопроект, по которому будет облегчен возврат средств за капремонт старшему поколению. После одобрения инициативы граждан освободят от сбора документов для получения компенсации, этим будут заниматься государственные органы. Мобилизацию в России начали 21 сентября в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Минобороны РФ заявляли, что планируется призвать 300 тысяч россиян. Им предоставят все льготы, которые положены участникам спецоперации. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил кредитные каникулы для мобилизованных, сообщает «Федеральное агентство новостей». В России также будут помогать семьям мобилизованных, в Приморье создали для них первый центр поддержки.

Мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. «Инициативу „Единой России“ об отмене пеней за неоплату ЖКХ мобилизованным поддержал Минстрой. Поправки внесли депутаты от партии — зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев», — сообщается на сайте «Единой России». Изменения включат в законопроект, по которому будет облегчен возврат средств за капремонт старшему поколению. После одобрения инициативы граждан освободят от сбора документов для получения компенсации, этим будут заниматься государственные органы. Мобилизацию в России начали 21 сентября в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Минобороны РФ заявляли, что планируется призвать 300 тысяч россиян. Им предоставят все льготы, которые положены участникам спецоперации. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил кредитные каникулы для мобилизованных, сообщает «Федеральное агентство новостей». В России также будут помогать семьям мобилизованных, в Приморье создали для них первый центр поддержки.