В России начали создавать центры поддержки семей мобилизованных

Губернатор Приморья призвал открыть центры поддержки мобилизованных по всей России
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Пункт сбора получивших повестку. Тюмень , призыв, призывники, военные сборы, мобилизация, отправка
В Приморском крае общественники будут помогать семьям мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Приморском крае создали центр поддержки для семей мобилизованных. Губернатор региона Олег Кожемяко призвал создать подобные центры по всей стране, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

«Каждый глава муниципального образования должен создать подобные службы оказания помощи семьям, чьи мужья, кормильцы убыли на частичную мобилизацию. Там обязательно должен быть сотрудник социальной службы, чтобы оперативно решать вопросы в бытовой сфере», — заявил Кожемяко.

Центр поддержки семей мобилизованных открыли в Артемовском городском округе, сообщается на сайте правительства Приморского края. Обращения от жителей принимают специалисты аппарата гордумы и представители общественных организаций.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об этом в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Минобороны России сообщали о планах призвать 300 тысяч россиян. Для мобилизованных будут предусмотрены все льготы, которые положены участникам спецоперации, сообщает телеканал 360. Мобилизованные также будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, передает «Ридус».

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В Приморском крае создали центр поддержки для семей мобилизованных. Губернатор региона Олег Кожемяко призвал создать подобные центры по всей стране, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. «Каждый глава муниципального образования должен создать подобные службы оказания помощи семьям, чьи мужья, кормильцы убыли на частичную мобилизацию. Там обязательно должен быть сотрудник социальной службы, чтобы оперативно решать вопросы в бытовой сфере», — заявил Кожемяко. Центр поддержки семей мобилизованных открыли в Артемовском городском округе, сообщается на сайте правительства Приморского края. Обращения от жителей принимают специалисты аппарата гордумы и представители общественных организаций. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об этом в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Минобороны России сообщали о планах призвать 300 тысяч россиян. Для мобилизованных будут предусмотрены все льготы, которые положены участникам спецоперации, сообщает телеканал 360. Мобилизованные также будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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