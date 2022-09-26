26 сентября 2022

В Перми пройдет фестиваль для фанатов аниме

© Служба новостей «URA.RU»
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Программа фестиваля обширная, участники начинают готовиться уже сейчас Фото:

В Перми пройдет тематический аниме-фестиваль «Герои меча и магии», на котором гости мероприятия примут участие в настоящем бале. Подробности выложены в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Перед основной программой бала, участников ждет специальный мастер-класс. К участию допускаются только те, кто будет в платье или костюме. Платье может быть бальное или вечернее, костюм — только однотонный», — сообщают организаторы фестиваля.

Также в программе рыцарский турнир, театральные пьесы, переделанные под аниме, конкурс косплея «Магистры косплей-культа», конкурс вокала, рисунков и многое другое. Одна из фишек мероприятия — аниме-ЗАГС. Священник будет расписывать гостей и проводить церемонии бракосочетания. Фестиваль пройдет 16 октября во Дворце культуры железнодорожников.

В июне в Перми проходил традиционный фестиваль современной визуальной культуры и комиксов «PANICOMIX». Хэдлайнером и гостем мероприятия был Александр Сетейкин, исполнитель роли Димы Дубина в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

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В Перми пройдет тематический аниме-фестиваль «Герои меча и магии», на котором гости мероприятия примут участие в настоящем бале. Подробности выложены в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Перед основной программой бала, участников ждет специальный мастер-класс. К участию допускаются только те, кто будет в платье или костюме. Платье может быть бальное или вечернее, костюм — только однотонный», — сообщают организаторы фестиваля. Также в программе рыцарский турнир, театральные пьесы, переделанные под аниме, конкурс косплея «Магистры косплей-культа», конкурс вокала, рисунков и многое другое. Одна из фишек мероприятия — аниме-ЗАГС. Священник будет расписывать гостей и проводить церемонии бракосочетания. Фестиваль пройдет 16 октября во Дворце культуры железнодорожников. В июне в Перми проходил традиционный фестиваль современной визуальной культуры и комиксов «PANICOMIX». Хэдлайнером и гостем мероприятия был Александр Сетейкин, исполнитель роли Димы Дубина в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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