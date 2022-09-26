Двое жителей ЯНАО попались на торговле паленым алкоголем

В суд переданы дела уголовные дела о продаже тысяч бутылок спиртного без акцизных марок

27 сентября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

У предпринимателей изъято более 2000 бутылок «паленки» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехардский суд ЯНАО переданы два уголовных дела в отношении местных жителей, которые торговали алкоголем неизвестного происхождения. Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий было изъято свыше 2000 бутылок контрафактных спиртных напитков без акцизных марок, сообщило региональное управление СКР «В период 2021—2022 гг. двое мужчин, вводя покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара, сбывали жителям города в ночное время и дни, когда постановлением администрации города запрещена продажа алкогольной продукции, несертифицированную алкогольную продукцию, — говорится в сообщении ведомства. — Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч бутылок с алкогольной продукцией». В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой заключил досудебное соглашение со следствием и его дело выделено в отдельное производство. Обоих ждет суд по статьям «хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «хранение, розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере» и приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехардский суд ЯНАО переданы два уголовных дела в отношении местных жителей, которые торговали алкоголем неизвестного происхождения. Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий было изъято свыше 2000 бутылок контрафактных спиртных напитков без акцизных марок, сообщило региональное управление СКР «В период 2021—2022 гг. двое мужчин, вводя покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара, сбывали жителям города в ночное время и дни, когда постановлением администрации города запрещена продажа алкогольной продукции, несертифицированную алкогольную продукцию, — говорится в сообщении ведомства. — Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч бутылок с алкогольной продукцией». В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой заключил досудебное соглашение со следствием и его дело выделено в отдельное производство. Обоих ждет суд по статьям «хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «хранение, розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере» и приобретение, хранение и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».