В Ханты-Мансийске открывается центр поддержки семей мобилизованных

27 сентября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Семьи мобилизованных не должны остаться один на один со своим проблемами Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Мобилизация в России В Ханты-Мансийске открывается центр поддержки семей мобилизованных, который окажет помощь семьям и самим мобилизованным в решении административно-хозяйственных и бытовых вопросов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова. «Идет организация центра поддержки семей мобилизованных, но мы его пока назвали центр поддержки военнослужащих. Это будет рабочая группа, которая окажет вообще любую помощь, начиная, допустим, с того, что ребенка в садик устроить, какие-то бюрократические вопросы решить, документы оформить, к врачу отправить, держать связь с Министерством обороны. Мы берем на себя любые вопросы по обеспечению семьи в Ханты-Мансийске по организации их комфортной жизни пока гражданин служит Родине», — сказала Белозерова.



В мэрии Ханты-Мансийска обсуждается вопрос об установлении выплат для участников СВО из городского бюджета. Помимо выплат из федерального центра, денежные пособия предусмотрены от правительства Югры: 250 тыс. рублей — выплата при мобилизации и 250 тыс. рублей — выплата при возвращении домой. От 500 тыс. рублей до 1 млн рублей — при получении ранения и до 3-х млн рублей — единовременная выплата семье в случае гибели мобилизованного.



Ранее URA.RU рассказывало о намерении правительства предоставить бесплатное социальное обслуживание членам семей мобилизованных граждан. Чиновники округа берутся помочь с оздоровлением, санаторно-курортным лечением и психологической помощью. О частичной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске открывается центр поддержки семей мобилизованных, который окажет помощь семьям и самим мобилизованным в решении административно-хозяйственных и бытовых вопросов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова. «Идет организация центра поддержки семей мобилизованных, но мы его пока назвали центр поддержки военнослужащих. Это будет рабочая группа, которая окажет вообще любую помощь, начиная, допустим, с того, что ребенка в садик устроить, какие-то бюрократические вопросы решить, документы оформить, к врачу отправить, держать связь с Министерством обороны. Мы берем на себя любые вопросы по обеспечению семьи в Ханты-Мансийске по организации их комфортной жизни пока гражданин служит Родине», — сказала Белозерова. В мэрии Ханты-Мансийска обсуждается вопрос об установлении выплат для участников СВО из городского бюджета. Помимо выплат из федерального центра, денежные пособия предусмотрены от правительства Югры: 250 тыс. рублей — выплата при мобилизации и 250 тыс. рублей — выплата при возвращении домой. От 500 тыс. рублей до 1 млн рублей — при получении ранения и до 3-х млн рублей — единовременная выплата семье в случае гибели мобилизованного. Ранее URA.RU рассказывало о намерении правительства предоставить бесплатное социальное обслуживание членам семей мобилизованных граждан. Чиновники округа берутся помочь с оздоровлением, санаторно-курортным лечением и психологической помощью. О частичной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса.