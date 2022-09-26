В Ханты-Мансийске открывается центр поддержки семей мобилизованных, который окажет помощь семьям и самим мобилизованным в решении административно-хозяйственных и бытовых вопросов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова.
«Идет организация центра поддержки семей мобилизованных, но мы его пока назвали центр поддержки военнослужащих. Это будет рабочая группа, которая окажет вообще любую помощь, начиная, допустим, с того, что ребенка в садик устроить, какие-то бюрократические вопросы решить, документы оформить, к врачу отправить, держать связь с Министерством обороны. Мы берем на себя любые вопросы по обеспечению семьи в Ханты-Мансийске по организации их комфортной жизни пока гражданин служит Родине», — сказала Белозерова.
В мэрии Ханты-Мансийска обсуждается вопрос об установлении выплат для участников СВО из городского бюджета. Помимо выплат из федерального центра, денежные пособия предусмотрены от правительства Югры: 250 тыс. рублей — выплата при мобилизации и 250 тыс. рублей — выплата при возвращении домой. От 500 тыс. рублей до 1 млн рублей — при получении ранения и до 3-х млн рублей — единовременная выплата семье в случае гибели мобилизованного.
Ранее URA.RU рассказывало о намерении правительства предоставить бесплатное социальное обслуживание членам семей мобилизованных граждан. Чиновники округа берутся помочь с оздоровлением, санаторно-курортным лечением и психологической помощью.
О частичной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса.
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