Власти ХМАО готовят новые льготы для семей мобилизованных жителей

Власти ХМАО готовят новые льготы для житлей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО готовят новые льготы для семей мобилизованных югорчан. Они смогут получить компенсацию затрат на оздоровление, психологическую помощь, а также смогут рассчитывать на материальную поддержку. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«У нас разработан акт о предоставлении бесплатного социального обслуживания членам семей мобилизованных граждан. Мы их сразу берем к себе на сопровождение и будем помогать в различных направлениях: оздоровление, санаторно-курортное лечение, психологическая помощь, поддержка. Оказание материальной помощи, при необходимости. Семьи мобилизованных граждан будут в зоне нашего особого внимания», — сказала Пономарева. Она добавила, что предварительно проект будет предложен на рассмотрение правительства 30 сентября.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, во время одного из эфиров, что власти региона выплатят мобилизованным югорчанам по 250 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, еще 250 тысяч рублей они получат по возвращению. Кроме того, за счет субсидирования работодателей предусмотрено сохранение рабочих мест мобилизованных жителей. А их дети будут бесплатно завтракать и обедать в школах. Из бюджета РФ предусмотрены выплаты и премиальные за достижение определенных успехов, а также в случае инвалидности и ранений.

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Ранее URA.RU писало, что о частичной мобилизации в стране в ходе экстренного обращения объявил президент РФ Владимир Путин. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.