Ветеран ВОВ из ДНР на референдуме в Челябинске: «Надеюсь, больше не будут стрелять в наших детей». Фото, видео

27 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Людмила Щеглова ждет присоединения освобожденных территорий к России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Ветеран Великой Отечественной войны Людмила Щеглова из Донецкой народной республики на референдуме по присоединению освобожденных территорий к РФ в Челябинске рассказала о своих надеждах, связанных с присоединением. Женщина не смогла сдержать слез, рассказывая о своем селе в Артемовском, а ныне Бахмутском районе. «Моя улица полностью разбита. Когда они [ВСУ] отступали, то забрали жителей села в Артемовск, а само село стерли с лица земли. Сейчас там стоят только трубы и кое-где стены зданий. Я надеюсь, что украинцы больше не будут стрелять в наших детей, убивать их. Столько погибло… Я вообще на Донецк даже смотреть боюсь», — рассказала URA.RU женщина. Щеглова также рассказала про своего сына, который с семьей остался в Донецке. По словам ветерана, он состоит в народной полиции ДНР, участвует в боевых действиях в составе взвода тяжелой артиллерии. Женщина очень переживает за своих детей, внуков. Однако надеется, что скоро военные действия завершатся, и Россия примет их [освобожденные территории] в свою семью. Референдум по вхождению ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на правах субъекта федерации проводится с 23 по 27 сентября. В Челябинске проживает около 500 беженцев с Украины. Всем им предоставлена возможность отдать свой голос. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий. Женщина не сдержала слез, рассказывая про свой дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны Людмила Щеглова из Донецкой народной республики на референдуме по присоединению освобожденных территорий к РФ в Челябинске рассказала о своих надеждах, связанных с присоединением. Женщина не смогла сдержать слез, рассказывая о своем селе в Артемовском, а ныне Бахмутском районе. «Моя улица полностью разбита. Когда они [ВСУ] отступали, то забрали жителей села в Артемовск, а само село стерли с лица земли. Сейчас там стоят только трубы и кое-где стены зданий. Я надеюсь, что украинцы больше не будут стрелять в наших детей, убивать их. Столько погибло… Я вообще на Донецк даже смотреть боюсь», — рассказала URA.RU женщина. Щеглова также рассказала про своего сына, который с семьей остался в Донецке. По словам ветерана, он состоит в народной полиции ДНР, участвует в боевых действиях в составе взвода тяжелой артиллерии. Женщина очень переживает за своих детей, внуков. Однако надеется, что скоро военные действия завершатся, и Россия примет их [освобожденные территории] в свою семью. Референдум по вхождению ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на правах субъекта федерации проводится с 23 по 27 сентября. В Челябинске проживает около 500 беженцев с Украины. Всем им предоставлена возможность отдать свой голос. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.