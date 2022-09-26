Тоболяки требуют, чтобы военные охраняли их детей

Жители Тобольска предложили установить военизированные КПП возле школ и детских садов

Не все жители Тюмени считают, охрану территорий военными хорошей идей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тоболяки предлагают установить для защиты детей от проникновения на территории образовательных учреждений посторонних военизированные КПП. Соответствующее предложение было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск».

«Предлагаю установить военизированную охрану на период сложной террористической угрозы. Есть силы Росгвардии. Больше чем уверен, что если будет стоять на входе автомобиль с черными или синими номерами, то у такой мрази не хватит духа уже в одиночку устроить страшную трагедию, в очередной раз которая повторилась вчера», — предложил Алексей Шулинин.

В комментариях многие тюменцы согласились с предложением автора поста. «Полностью согласна, страшно дочку в школу отпускать», — поддержала Татьяна Плетникова. Некоторые заметили, что подобные обсуждения уже велись, но никаких мер принято не было. «Уже говорили, что нужно установить КПП перед школой, но дальше разговоров не пошло. Вот очередная трагедия и опять дальше разговоров не пойдет», — убежден Вадим Куприн. Нашлись и те, кто считает предложение Шулинина плохой идеей. «Психов машины с синими номерами никак не остановят. Абсурдная ситуация», — написала Наталья Мозгарова.

В департаменте образования Тобольска URA.RU сообщили, что у образовательных учреждений заключены договоры с частными охранными предприятиями и Росгвардией. Также директор департамента Наталья Белышева рассказала, что все педагоги и школьники прошли соответствующий антитеррористическому алгоритму инструктаж.