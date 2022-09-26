Ученый из Челябинска изучил на орбите влияние космоса на микробов. Фото

27 сентября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Значительное место в работе космонавтов на МКС занимают научные исследования Фото: Антон Белицкий © URA.RU Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Челябинска Дмитрий Петелин провел на борту Международной космической станции (МКС) серию опытов с микробами. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, он изучал влияние на микроорганизмы космического излучения. «Дима проводит интересный эксперимент „Фаген“. Целью является определение влияния совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов», — сообщил Роскосмос в своем telegram-канале. В отчетном дневнике Петелин сообщил, что продолжает вести репортаж о работе «космических новичков» на борту МКС. Одним из результатов проводимых опытов должен стать отбор бактериофагов с повышенной устойчивостью к облучению. В дальнейшем им найдут применение на борту космической станции. Корабль «Циолковский» доставил экипаж на МКС 22 сентября. Вместе с людьми на орбиту подняли 120 кг полезного груза, среди которого есть научное оборудование. До 28 марта в рамках российской научной программы пройдет 49 экспериментов. В последние годы в России уделяется особое внимание к проведению научных исследований и экспериментов. Для повышения интереса молодых к научной деятельности в стране объявили проведение Десятилетия науки и технологий. Десятилетие проходит в период 2022—2031 годов. Дмитрий Петелин начал серию экспериментов с бакретиями Фото: пресс-служба Роскосмоса Научная программа России займет период до конца марта 2023 года Фото: пресс-служба Роскосмоса

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Челябинска Дмитрий Петелин провел на борту Международной космической станции (МКС) серию опытов с микробами. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, он изучал влияние на микроорганизмы космического излучения. «Дима проводит интересный эксперимент „Фаген“. Целью является определение влияния совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов», — сообщил Роскосмос в своем telegram-канале. В отчетном дневнике Петелин сообщил, что продолжает вести репортаж о работе «космических новичков» на борту МКС. Одним из результатов проводимых опытов должен стать отбор бактериофагов с повышенной устойчивостью к облучению. В дальнейшем им найдут применение на борту космической станции. Корабль «Циолковский» доставил экипаж на МКС 22 сентября. Вместе с людьми на орбиту подняли 120 кг полезного груза, среди которого есть научное оборудование. До 28 марта в рамках российской научной программы пройдет 49 экспериментов. В последние годы в России уделяется особое внимание к проведению научных исследований и экспериментов. Для повышения интереса молодых к научной деятельности в стране объявили проведение Десятилетия науки и технологий. Десятилетие проходит в период 2022—2031 годов.