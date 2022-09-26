26 сентября 2022

Ученый из Челябинска изучил на орбите влияние космоса на микробов. Фото

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Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, волков сергей, космический корабль
Значительное место в работе космонавтов на МКС занимают научные исследования Фото:

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Челябинска Дмитрий Петелин провел на борту Международной космической станции (МКС) серию опытов с микробами. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, он изучал влияние на микроорганизмы космического излучения.

«Дима проводит интересный эксперимент „Фаген“. Целью является определение влияния совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов», — сообщил Роскосмос в своем telegram-канале.

В отчетном дневнике Петелин сообщил, что продолжает вести репортаж о работе «космических новичков» на борту МКС. Одним из результатов проводимых опытов должен стать отбор бактериофагов с повышенной устойчивостью к облучению. В дальнейшем им найдут применение на борту космической станции.

Корабль «Циолковский» доставил экипаж на МКС 22 сентября. Вместе с людьми на орбиту подняли 120 кг полезного груза, среди которого есть научное оборудование. До 28 марта в рамках российской научной программы пройдет 49 экспериментов.

В последние годы в России уделяется особое внимание к проведению научных исследований и экспериментов. Для повышения интереса молодых к научной деятельности в стране объявили проведение Десятилетия науки и технологий. Десятилетие проходит в период 2022—2031 годов.

Дмитрий Петелин начал серию экспериментов с бакретиями
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Научная программа России займет период до конца марта 2023 года
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Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Челябинска Дмитрий Петелин провел на борту Международной космической станции (МКС) серию опытов с микробами. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, он изучал влияние на микроорганизмы космического излучения. «Дима проводит интересный эксперимент „Фаген“. Целью является определение влияния совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов», — сообщил Роскосмос в своем telegram-канале. В отчетном дневнике Петелин сообщил, что продолжает вести репортаж о работе «космических новичков» на борту МКС. Одним из результатов проводимых опытов должен стать отбор бактериофагов с повышенной устойчивостью к облучению. В дальнейшем им найдут применение на борту космической станции. Корабль «Циолковский» доставил экипаж на МКС 22 сентября. Вместе с людьми на орбиту подняли 120 кг полезного груза, среди которого есть научное оборудование. До 28 марта в рамках российской научной программы пройдет 49 экспериментов. В последние годы в России уделяется особое внимание к проведению научных исследований и экспериментов. Для повышения интереса молодых к научной деятельности в стране объявили проведение Десятилетия науки и технологий. Десятилетие проходит в период 2022—2031 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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