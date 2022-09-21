Космонавт из Челябинска прибыл на МКС

22 сентября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Петелин является выпускником ЮУрГУ (фото из архива) Фото: Антон Белицкий © URA.RU Корабль «Циолковский» совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Одним из трех прибывших космонавтов является выпускник аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета Дмитрий Петелин. «Пилотируемый корабль „К.Э.Циолковский“ („Союз-МС-22“) пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту „Союза“ на МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио», — сообщают «Вести.ру». По данным Telegram-канала Роскосмоса, корабль «Союз» был успешно выведен на заданную орбиту. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме. Корабль привез на станцию 120 кг полезного груза, среди которых оборудование и личные вещи. До 28 марта российская научная программа предполагает проведение 49 экспериментов.

Корабль «Циолковский» совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Одним из трех прибывших космонавтов является выпускник аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета Дмитрий Петелин. «Пилотируемый корабль „К.Э.Циолковский“ („Союз-МС-22“) пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту „Союза“ на МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио», — сообщают «Вести.ру». По данным Telegram-канала Роскосмоса, корабль «Союз» был успешно выведен на заданную орбиту. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме. Корабль привез на станцию 120 кг полезного груза, среди которых оборудование и личные вещи. До 28 марта российская научная программа предполагает проведение 49 экспериментов.