Космонавт из Челябинска прибыл на МКС

Корабль «Циолковский» совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Одним из трех прибывших космонавтов является выпускник аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета Дмитрий Петелин.
«Пилотируемый корабль „К.Э.Циолковский“ („Союз-МС-22“) пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту „Союза“ на МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио», — сообщают «Вести.ру».
По данным Telegram-канала Роскосмоса, корабль «Союз» был успешно выведен на заданную орбиту. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.
Корабль привез на станцию 120 кг полезного груза, среди которых оборудование и личные вещи. До 28 марта российская научная программа предполагает проведение 49 экспериментов.
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