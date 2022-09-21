21 сентября 2022
20 сентября 2022

Космонавт из Челябинска прибыл на МКС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, космический корабль, могенсен андреас
Дмитрий Петелин является выпускником ЮУрГУ (фото из архива) Фото:

Корабль «Циолковский» совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Одним из трех прибывших космонавтов является выпускник аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета Дмитрий Петелин.

«Пилотируемый корабль „К.Э.Циолковский“ („Союз-МС-22“) пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту „Союза“ на МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио», — сообщают «Вести.ру».

По данным Telegram-канала Роскосмоса, корабль «Союз» был успешно выведен на заданную орбиту. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.

Корабль привез на станцию 120 кг полезного груза, среди которых оборудование и личные вещи. До 28 марта российская научная программа предполагает проведение 49 экспериментов.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Корабль «Циолковский» совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Одним из трех прибывших космонавтов является выпускник аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета Дмитрий Петелин. «Пилотируемый корабль „К.Э.Циолковский“ („Союз-МС-22“) пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту „Союза“ на МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио», — сообщают «Вести.ру». По данным Telegram-канала Роскосмоса, корабль «Союз» был успешно выведен на заданную орбиту. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме. Корабль привез на станцию 120 кг полезного груза, среди которых оборудование и личные вещи. До 28 марта российская научная программа предполагает проведение 49 экспериментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...