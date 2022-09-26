СКР установил личность погибшего пермяка с копилкой в виде черепа

27 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Тело мужчины было обнаружено в лесу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские следователи установили личность мужчины, тело которого было найдено в лесу Ленинского района. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю URA.RU рассказали подробности об умершем. «Установлено, что погибший был уроженцем Пермского края 1977 года рождения без определенного места жительства. Данных о том, что в отношении него были было совершено преступление не установлено, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в пресс-службе следственного управления Ранее агентство писало о том, что тело мужчины обнаружили две пермячки, когда пошли за грибами. С собой него был рюкзак, набитый вещами, среди которых копилка в виде черепа.

Пермские следователи установили личность мужчины, тело которого было найдено в лесу Ленинского района. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю URA.RU рассказали подробности об умершем. «Установлено, что погибший был уроженцем Пермского края 1977 года рождения без определенного места жительства. Данных о том, что в отношении него были было совершено преступление не установлено, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в пресс-службе следственного управления Ранее агентство писало о том, что тело мужчины обнаружили две пермячки, когда пошли за грибами. С собой него был рюкзак, набитый вещами, среди которых копилка в виде черепа.