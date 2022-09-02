В Пермском лесу обнаружен труп мужчины, пролежавший там год

Инцидент произошел днем 3 сентября, первый звонок в службу 102 был совершен в 13:54 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

О том, что в лесу Ленинского района Перми найден труп мужчины, рассказала корреспондент URA.RU. Анна Ташлыкова вместе с подругой пошли в сосновый бор за грибами. Неподалеку от улицы Якутская они почувствовали трупный запах, огляделись и увидели труп.

«Он лежал лицом в землю, поэтому определить возраст умершего мужчины было невозможно. Приехавшие на место полицейские сказали, что он лежит в лесу, как минимум, год. В рюкзаке, который стоял рядом с погибшим, были две бутылки водки, нож, завернутый в тряпочку, копилка в виде черепа, мобильный телефон и прочие личные вещи», — уточнила корреспондент агентства.

По словам корреспондента, когда один из полицейских хотел проверить карманы погибшего на предмет наличия паспорта, у того оторвалась рука. Правоохранители вызвали на место сотрудников следственного комитета и судмедэксперта, а с подруг взяли показания. Анна Ташлыкова также обратила внимание, что мужчина был обут в сланцы. Один — на нем, второй лежал где-то в стороне. Кепка находилась примерно метрах в четырех неподалеку.

Присутствующие на месте обнаружения тела полицейские сообщили, что «если труп окажется криминальным», то дело раскрыть будет очень сложно, потому что прошло много времени — тело успело сильно разложиться. В любом случае, замешан ли в смерти мужчины криминал, станет известно только в понедельник. Редакция URA.RU продолжит следить за развитием событий.

URA.RU писало ранее, что в пермском поселке, где погибла 6-летняя девочка, нашли труп. Позже было установлено, что к причинению смертельных телесных повреждений потерпевшему причастен 46-летний житель города Перми.

У погибшего мужчины при себе было много разных вещей Фото: Анна Ташлыкова @ URA.RU