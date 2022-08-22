В ХМАО создают мебельный гигант на замену IKEA

23 августа 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Ежегодно планируют производить до 7 млн. единиц мебели Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Ханты-Мансийском автономном округе создают мебельную фабрику, которая может заменить IKEA, покинувшую российский рынок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг» Юрий Краев. «Посмотрим, возможно, импортозаместим IKEA в Югре. Мы в этом направлении работаем. Но все это будет после создания особой экономической зоны в Нягани. Сначала будет создана промышленная площадка, к ней подведут железную дорогу и сети. Это огромная работа, которой будет заниматься Фонд развития Югры, а потом мы уже будем строить цеха. Но это года через три, не раньше, я думаю, а для производства мебели у нас все есть. Мы производим 270 тысяч кубов ламинированной плиты ну и, как минимум, половину будем перерабатывать на мебель. 130-120 тысяч кубометров плиты если ее пересчитать в мебель, то объемы будут очень серьезные. Это будет корпусная мебель, а уже виды какие, какая конкретика — это потом», — сказал Краев.



Проект югорского мебельного гиганта, который в год будет выпускать до 7 миллионов единиц продукции, разработан под инвестиции в размере пяти с половиной миллиардов рублей. Он в числе других станет одним из первых предприятий особой экономической зоны. «Мы подготовили и направили заявку в Минэкономразвития для создания особой экономической зоны. Она будет рассматриваться там и в Министерстве финансов РФ. Будем ожидать, что до конца года она будет рассмотрена положительно. И дальше создается площадка площадью 81 гектар», — сказала замдиректора департамента экономического развития Югры Светлана Петрик. Размещение югорского мебельного гиганта на территории особой экономической зоны связано со льготными условиями ведения бизнеса (освобождение от налогов на прибыль и на имущество). Они позволят новому предприятию быстро вырасти и развиться. Продукцию предполагается делать, в основном, на внутренний рынок.



Ранее URA.RU сообщало, что для выполнения задачи по наполнению рынка продуктами собственного производства, которую ставил президент РФ Владимир Путин, властям стоит сосредоточиться на сегментах, которые еще только могут попасть под санкции. Об этом заявил полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев. IKEA — в числе зарубежных компаний, которые ушли из России в рамках санкционного давления. Ряд недружественных стран объявил о санкциях в отношении РФ после начала специальной военной операции на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что СВО завершит восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе создают мебельную фабрику, которая может заменить IKEA, покинувшую российский рынок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг» Юрий Краев. «Посмотрим, возможно, импортозаместим IKEA в Югре. Мы в этом направлении работаем. Но все это будет после создания особой экономической зоны в Нягани. Сначала будет создана промышленная площадка, к ней подведут железную дорогу и сети. Это огромная работа, которой будет заниматься Фонд развития Югры, а потом мы уже будем строить цеха. Но это года через три, не раньше, я думаю, а для производства мебели у нас все есть. Мы производим 270 тысяч кубов ламинированной плиты ну и, как минимум, половину будем перерабатывать на мебель. 130-120 тысяч кубометров плиты если ее пересчитать в мебель, то объемы будут очень серьезные. Это будет корпусная мебель, а уже виды какие, какая конкретика — это потом», — сказал Краев. Проект югорского мебельного гиганта, который в год будет выпускать до 7 миллионов единиц продукции, разработан под инвестиции в размере пяти с половиной миллиардов рублей. Он в числе других станет одним из первых предприятий особой экономической зоны. «Мы подготовили и направили заявку в Минэкономразвития для создания особой экономической зоны. Она будет рассматриваться там и в Министерстве финансов РФ. Будем ожидать, что до конца года она будет рассмотрена положительно. И дальше создается площадка площадью 81 гектар», — сказала замдиректора департамента экономического развития Югры Светлана Петрик. Размещение югорского мебельного гиганта на территории особой экономической зоны связано со льготными условиями ведения бизнеса (освобождение от налогов на прибыль и на имущество). Они позволят новому предприятию быстро вырасти и развиться. Продукцию предполагается делать, в основном, на внутренний рынок. Ранее URA.RU сообщало, что для выполнения задачи по наполнению рынка продуктами собственного производства, которую ставил президент РФ Владимир Путин, властям стоит сосредоточиться на сегментах, которые еще только могут попасть под санкции. Об этом заявил полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев. IKEA — в числе зарубежных компаний, которые ушли из России в рамках санкционного давления. Ряд недружественных стран объявил о санкциях в отношении РФ после начала специальной военной операции на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что СВО завершит восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.