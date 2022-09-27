В Кремле ответили на возможное появление Крымского федерального округа

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Власти РФ готовы к появлению новых регионов в стране, сказал Песков Фото:

Кремль не анонсирует появления новых федеральных органов и кадровых решений, связанных с ним. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на информацию в СМИ о том, что в РФ появится Крымский федеральный округ, который возглавит экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы никогда не анонсируем появление таких указов презиента или кадровых решений. Если будут решения приниматься, мы будем информировать. <…> В нашей законодательной системе предусмотрены варианты [принятия новых регионов] и, разумеется, наши законодатели и органы исполнительной власти, и правовые подразделения готовы [к этому]», — сказал Песков во время общения с журналистами.

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Кремль не анонсирует появления новых федеральных органов и кадровых решений, связанных с ним. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на информацию в СМИ о том, что в РФ появится Крымский федеральный округ, который возглавит экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы никогда не анонсируем появление таких указов презиента или кадровых решений. Если будут решения приниматься, мы будем информировать. <…> В нашей законодательной системе предусмотрены варианты [принятия новых регионов] и, разумеется, наши законодатели и органы исполнительной власти, и правовые подразделения готовы [к этому]», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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