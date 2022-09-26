Беженец из ДНР на референдуме в Перми поблагодарил Путина. Видео

27 сентября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Олег Шаталов ждал референдума восемь лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Житель Макеевки Олег Шаталов на референдуме в Перми 27 сентября рассказал, что рад тому, что, наконец, проходит голосование. Корреспонденту URA.RU он сообщил, что жители ждали этого восемь лет. И очень благодарны президенту РФ Владимиру Путину. «Я рад, что такой день настал сейчас. Мы ждали этого все восемь лет. Столько слез пролито, молитв, жизней положено за это. Я видел погибших детей. Я просто обязан был сюда прийти», — отметил он. Олег Шаталов, по его словам, регулярно ездит в Макеевку. Вернулся оттуда две недели назад. «Макеевку обстреливают. Некоторые думают, что это не их война. Я тоже так думал. Но сейчас по нам, донецким людям, летят снаряды. Очень признателен нашему правительству, Владимиру Владимировичу Путину, что они не оставили наших людей», — заявил Олег Шаталов. Референдум в освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. В Перми работает участок по ул. Монастырская, 96. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.

Житель Макеевки Олег Шаталов на референдуме в Перми 27 сентября рассказал, что рад тому, что, наконец, проходит голосование. Корреспонденту URA.RU он сообщил, что жители ждали этого восемь лет. И очень благодарны президенту РФ Владимиру Путину. «Я рад, что такой день настал сейчас. Мы ждали этого все восемь лет. Столько слез пролито, молитв, жизней положено за это. Я видел погибших детей. Я просто обязан был сюда прийти», — отметил он. Олег Шаталов, по его словам, регулярно ездит в Макеевку. Вернулся оттуда две недели назад. «Макеевку обстреливают. Некоторые думают, что это не их война. Я тоже так думал. Но сейчас по нам, донецким людям, летят снаряды. Очень признателен нашему правительству, Владимиру Владимировичу Путину, что они не оставили наших людей», — заявил Олег Шаталов. Референдум в освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. В Перми работает участок по ул. Монастырская, 96. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.