26 сентября 2022

Беженец из ДНР на референдуме в Перми поблагодарил Путина. Видео

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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Олег Шаталов ждал референдума восемь лет Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Житель Макеевки Олег Шаталов на референдуме в Перми 27 сентября рассказал, что рад тому, что, наконец, проходит голосование. Корреспонденту URA.RU он сообщил, что жители ждали этого восемь лет. И очень благодарны президенту РФ Владимиру Путину.

«Я рад, что такой день настал сейчас. Мы ждали этого все восемь лет. Столько слез пролито, молитв, жизней положено за это. Я видел погибших детей. Я просто обязан был сюда прийти», — отметил он.

Олег Шаталов, по его словам, регулярно ездит в Макеевку. Вернулся оттуда две недели назад. «Макеевку обстреливают. Некоторые думают, что это не их война. Я тоже так думал. Но сейчас по нам, донецким людям, летят снаряды. Очень признателен нашему правительству, Владимиру Владимировичу Путину, что они не оставили наших людей», — заявил Олег Шаталов.

Референдум в освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. В Перми работает участок по ул. Монастырская, 96. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.

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Житель Макеевки Олег Шаталов на референдуме в Перми 27 сентября рассказал, что рад тому, что, наконец, проходит голосование. Корреспонденту URA.RU он сообщил, что жители ждали этого восемь лет. И очень благодарны президенту РФ Владимиру Путину. «Я рад, что такой день настал сейчас. Мы ждали этого все восемь лет. Столько слез пролито, молитв, жизней положено за это. Я видел погибших детей. Я просто обязан был сюда прийти», — отметил он. Олег Шаталов, по его словам, регулярно ездит в Макеевку. Вернулся оттуда две недели назад. «Макеевку обстреливают. Некоторые думают, что это не их война. Я тоже так думал. Но сейчас по нам, донецким людям, летят снаряды. Очень признателен нашему правительству, Владимиру Владимировичу Путину, что они не оставили наших людей», — заявил Олег Шаталов. Референдум в освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. В Перми работает участок по ул. Монастырская, 96. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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