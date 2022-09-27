В Госдуме объявили о новой категории россиян защищенной от мобилизации

В Госдуме уточнили, что врачи узких специальностей не подлежат частичной мобилизации

27 сентября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Врачи узкоспециализированных категория не попадают под мобилизацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Госдуме объявили о новой категории россиян, которой коснется частичная мобилизация — это врачи с опытом участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «В первую очередь при мобилизации будут призывать врачей с опытом участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалистов, работающих в государственных клиниках», — уточнил он. Его слова приводит Life . Он также подчеркнул, что максимум для мобилизации востребованы до трех тысяч медиков, призывать больше не имеет смысла. Кроме того, Хубезов пояснил, что не будут призываться врачи узких специальностей, которых всего несколько человек на регион. Также не будут призываться врачи из отдаленных территорий. Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. От мобилизации освобождаются студенты вузов, солдаты-срочники, а также не подходящие к службе в вооруженных силах по возрасту или состоянию здоровья. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

В Госдуме объявили о новой категории россиян, которой коснется частичная мобилизация — это врачи с опытом участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «В первую очередь при мобилизации будут призывать врачей с опытом участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалистов, работающих в государственных клиниках», — уточнил он. Его слова приводит Life. Он также подчеркнул, что максимум для мобилизации востребованы до трех тысяч медиков, призывать больше не имеет смысла. Кроме того, Хубезов пояснил, что не будут призываться врачи узких специальностей, которых всего несколько человек на регион. Также не будут призываться врачи из отдаленных территорий. Президент России Владимир Путин с 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать порядка 300 тысяч человек. От мобилизации освобождаются студенты вузов, солдаты-срочники, а также не подходящие к службе в вооруженных силах по возрасту или состоянию здоровья. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.