В соцсетях распространяют видео, якобы снятое в пункте сбора мобилизованных свердловчан в поселке Елань, на котором женщина-командир просит привозить прокладки, тампоны и жгуты как средства против ранений. URA.RU выяснило, что изначально видео распространялось в telegram-каналах предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) как снятое в Алтайском крае. Однако позже стало появляться в сообществах Асбеста.
«На заметку тем, кто подлежит мобилизации и их родственникам. Вот так встречают наших парней в Елани. Распространяйте это видео по максимуму — это очень важно!» — говорится в сообщении группы «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Там публикуют видео, на котором женщина-командир просит мобилизованных солдат приносить прокладки, которые нужно положить в обувь от влажности, и тампоны, которыми можно заткнуть пулевую рану.
Изначально видео распространялось в сетке telegram-каналов предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Авторы заявляли, что события произошли в Алтайском крае, однако подтвердить подлинность ролика не смогли. Позже видео опубликовали сообщества Асбеста, а затем свердловчане начали пересылать запись друг другу в мессенджерах.
URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.
Мобилизованных в Свердловской области после сбора везут в учебный центр в поселке Елань, где солдатам позволяют вспомнить боевые навыки. Точное время на подготовку не раскрывается.
Мобилизация в России стартовала 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно плану, со всей России для участия в спецоперации должны быть мобилизованы 300 тысяч человек. Точные цифры для многих регионов держатся в секрете. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля. Как отмечал Путин, денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения.
*Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом.
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