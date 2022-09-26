Свердловчане распространяют фейк о полигоне мобилизованных в Елани, вброшенный каналами Ходорковского*

27 сентября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Ролик с военными в кадре, распространился в свердловских сообществах в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В соцсетях распространяют видео, якобы снятое в пункте сбора мобилизованных свердловчан в поселке Елань, на котором женщина-командир просит привозить прокладки, тампоны и жгуты как средства против ранений. URA.RU выяснило, что изначально видео распространялось в telegram-каналах предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) как снятое в Алтайском крае. Однако позже стало появляться в сообществах Асбеста. «На заметку тем, кто подлежит мобилизации и их родственникам. Вот так встречают наших парней в Елани. Распространяйте это видео по максимуму — это очень важно!» — говорится в сообщении группы «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Там публикуют видео, на котором женщина-командир просит мобилизованных солдат приносить прокладки, которые нужно положить в обувь от влажности, и тампоны, которыми можно заткнуть пулевую рану. Изначально видео распространялось в сетке telegram-каналов предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Авторы заявляли, что события произошли в Алтайском крае, однако подтвердить подлинность ролика не смогли. Позже видео опубликовали сообщества Асбеста, а затем свердловчане начали пересылать запись друг другу в мессенджерах. URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Мобилизованных в Свердловской области после сбора везут в учебный центр в поселке Елань, где солдатам позволяют вспомнить боевые навыки. Точное время на подготовку не раскрывается. Мобилизация в России стартовала 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно плану, со всей России для участия в спецоперации должны быть мобилизованы 300 тысяч человек. Точные цифры для многих регионов держатся в секрете. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля. Как отмечал Путин, денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения. *Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом. Фото: Telegram Фото: ВК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях распространяют видео, якобы снятое в пункте сбора мобилизованных свердловчан в поселке Елань, на котором женщина-командир просит привозить прокладки, тампоны и жгуты как средства против ранений. URA.RU выяснило, что изначально видео распространялось в telegram-каналах предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом) как снятое в Алтайском крае. Однако позже стало появляться в сообществах Асбеста. «На заметку тем, кто подлежит мобилизации и их родственникам. Вот так встречают наших парней в Елани. Распространяйте это видео по максимуму — это очень важно!» — говорится в сообщении группы «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Там публикуют видео, на котором женщина-командир просит мобилизованных солдат приносить прокладки, которые нужно положить в обувь от влажности, и тампоны, которыми можно заткнуть пулевую рану. Изначально видео распространялось в сетке telegram-каналов предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Авторы заявляли, что события произошли в Алтайском крае, однако подтвердить подлинность ролика не смогли. Позже видео опубликовали сообщества Асбеста, а затем свердловчане начали пересылать запись друг другу в мессенджерах. URA.RU обратилось в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Мобилизованных в Свердловской области после сбора везут в учебный центр в поселке Елань, где солдатам позволяют вспомнить боевые навыки. Точное время на подготовку не раскрывается. Мобилизация в России стартовала 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно плану, со всей России для участия в спецоперации должны быть мобилизованы 300 тысяч человек. Точные цифры для многих регионов держатся в секрете. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля. Как отмечал Путин, денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения. *Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом.