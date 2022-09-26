Участники референдума в Кургане сказали, что Донбасс всегда был русским

27 сентября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

В Кургане жители ЛДНР голосуют на референдуме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Кургане семья беженцев из города Макеевка Донецкой Народной республики (ДНР), проголосовавшая на референдуме о вхождении региона в состав России, сказала, что Донбасс всегда был русским. Также они добавили, что в Курганской области их приняли очень хорошо. Об этом супруги рассказали корреспонденту URA.RU. «Прийти на референдум — наш гражданский долг. Донбасс всегда был русским. Мы давно туда стремились, путь был тернистый, но мы пришли. Мы россияне!», — поделились они эмоциями после голосования. В Курганскую область приехали месяц назад из Макеевки. Здесь у них живут родственники. «В Курганской области нам отлично живется. Приняли очень хорошо. В местной социальной службе нам связали и передали носки. Выдали гуманитарную помощь, одели, накормили, помогают в оформлении документов. Во всем помогают. Спасибо им за это большое! Все нравится. Мы рады!», — заключили собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что семья беженцев из Луганской Народной республики, проголосовавшая за присоединение освобожденных территорий к России, рассказали, что теперь чувствуют себя как дома. Одна из жительниц ЛНР после голосования прижимала бюллетень к сердцу. Голосование за присоединение Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России проходит с 23 по 27 сентября. Проведение референдумов стало возможным после освобождения территорий от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане семья беженцев из города Макеевка Донецкой Народной республики (ДНР), проголосовавшая на референдуме о вхождении региона в состав России, сказала, что Донбасс всегда был русским. Также они добавили, что в Курганской области их приняли очень хорошо. Об этом супруги рассказали корреспонденту URA.RU. «Прийти на референдум — наш гражданский долг. Донбасс всегда был русским. Мы давно туда стремились, путь был тернистый, но мы пришли. Мы россияне!», — поделились они эмоциями после голосования. В Курганскую область приехали месяц назад из Макеевки. Здесь у них живут родственники. «В Курганской области нам отлично живется. Приняли очень хорошо. В местной социальной службе нам связали и передали носки. Выдали гуманитарную помощь, одели, накормили, помогают в оформлении документов. Во всем помогают. Спасибо им за это большое! Все нравится. Мы рады!», — заключили собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что семья беженцев из Луганской Народной республики, проголосовавшая за присоединение освобожденных территорий к России, рассказали, что теперь чувствуют себя как дома. Одна из жительниц ЛНР после голосования прижимала бюллетень к сердцу. Голосование за присоединение Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России проходит с 23 по 27 сентября. Проведение референдумов стало возможным после освобождения территорий от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.