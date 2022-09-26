26 сентября 2022

Жители из ЛНР после референдума в Кургане прижимали бюллетень к сердцу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый день голосования 2019. Курган, герб россии, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, спортивный зал, избирательный участок, голосование, избиратели
Семья из ЛНР проголосовали на референдуме в Кургане (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Семья беженцев из Луганской Народной республики, проголосовавшая за присоединение освобожденных территорий к России, рассказали, что теперь чувствуют себя как дома. Одна из жительниц ЛНР после голосования прижимала бюллетень к сердцу, передает корреспондент URA.RU.

«Я голосовала на дому со своей матерью. Мама от радости прижимала бюллетень к сердцу. Такие были эмоции», — рассказала женщина. По ее словам, на избирательном участке в Кургане голосовал ее муж. «От голосования у нас только радость. Мы уже давно хотели присоединиться к России. Слава богу, что наконец-то дождались этого момента. Как груз с плеч свалился. Теперь мы дома», — добавила беженка. Семья переехала в Курган к родственникам после начала боевых действий в ЛНР.

Ранее URA.RU, писало, что в Кургане в школе №17 заработал избирательный участок для проведения референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Также сообщалось, что после голосования беженка из ДНР не смогла сдержать эмоции, а семья беженцев рассказали о том, что добирались до Кургана через три границы. Референдумы проходит с 23 по 27 сентября во всех регионах России. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Семья беженцев из Луганской Народной республики, проголосовавшая за присоединение освобожденных территорий к России, рассказали, что теперь чувствуют себя как дома. Одна из жительниц ЛНР после голосования прижимала бюллетень к сердцу, передает корреспондент URA.RU. «Я голосовала на дому со своей матерью. Мама от радости прижимала бюллетень к сердцу. Такие были эмоции», — рассказала женщина. По ее словам, на избирательном участке в Кургане голосовал ее муж. «От голосования у нас только радость. Мы уже давно хотели присоединиться к России. Слава богу, что наконец-то дождались этого момента. Как груз с плеч свалился. Теперь мы дома», — добавила беженка. Семья переехала в Курган к родственникам после начала боевых действий в ЛНР. Ранее URA.RU, писало, что в Кургане в школе №17 заработал избирательный участок для проведения референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Также сообщалось, что после голосования беженка из ДНР не смогла сдержать эмоции, а семья беженцев рассказали о том, что добирались до Кургана через три границы. Референдумы проходит с 23 по 27 сентября во всех регионах России. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...