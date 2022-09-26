Жители из ЛНР после референдума в Кургане прижимали бюллетень к сердцу

27 сентября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Семья из ЛНР проголосовали на референдуме в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Семья беженцев из Луганской Народной республики, проголосовавшая за присоединение освобожденных территорий к России, рассказали, что теперь чувствуют себя как дома. Одна из жительниц ЛНР после голосования прижимала бюллетень к сердцу, передает корреспондент URA.RU. «Я голосовала на дому со своей матерью. Мама от радости прижимала бюллетень к сердцу. Такие были эмоции», — рассказала женщина. По ее словам, на избирательном участке в Кургане голосовал ее муж. «От голосования у нас только радость. Мы уже давно хотели присоединиться к России. Слава богу, что наконец-то дождались этого момента. Как груз с плеч свалился. Теперь мы дома», — добавила беженка. Семья переехала в Курган к родственникам после начала боевых действий в ЛНР. Ранее URA.RU, писало, что в Кургане в школе №17 заработал избирательный участок для проведения референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Также сообщалось, что после голосования беженка из ДНР не смогла сдержать эмоции, а семья беженцев рассказали о том, что добирались до Кургана через три границы. Референдумы проходит с 23 по 27 сентября во всех регионах России. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.

Семья беженцев из Луганской Народной республики, проголосовавшая за присоединение освобожденных территорий к России, рассказали, что теперь чувствуют себя как дома. Одна из жительниц ЛНР после голосования прижимала бюллетень к сердцу, передает корреспондент URA.RU. «Я голосовала на дому со своей матерью. Мама от радости прижимала бюллетень к сердцу. Такие были эмоции», — рассказала женщина. По ее словам, на избирательном участке в Кургане голосовал ее муж. «От голосования у нас только радость. Мы уже давно хотели присоединиться к России. Слава богу, что наконец-то дождались этого момента. Как груз с плеч свалился. Теперь мы дома», — добавила беженка. Семья переехала в Курган к родственникам после начала боевых действий в ЛНР. Ранее URA.RU, писало, что в Кургане в школе №17 заработал избирательный участок для проведения референдума о присоединении ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Также сообщалось, что после голосования беженка из ДНР не смогла сдержать эмоции, а семья беженцев рассказали о том, что добирались до Кургана через три границы. Референдумы проходит с 23 по 27 сентября во всех регионах России. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.