Глава Херсонской области: жители после референдума не будут подлежать мобилизации

27 сентября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Жителей Херсонской области не будут мобилизованы после референдума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Херсонской области после референдума не будут подлежать мобилизации. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит корреспондент URA.RU. «Нет, все те, кто получил [российские] паспорта сейчас, они не являются военнообязаными и мобилизации [для них] не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации», — уточнил он. Он подчеркнул, что специально заставлять принимать участие в спецоперации жителей никто не собирается. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основной целью является защита мирного населения Донбасса. Кроме того, с 23 по 27 сентября на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожских областей проходит референдум о присоединении освобожденных территорий в состав РФ. За несколько дней до начала референдумов, в России также была введена частичная мобилизация.

Жители Херсонской области после референдума не будут подлежать мобилизации. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит корреспондент URA.RU. «Нет, все те, кто получил [российские] паспорта сейчас, они не являются военнообязаными и мобилизации [для них] не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации», — уточнил он. Он подчеркнул, что специально заставлять принимать участие в спецоперации жителей никто не собирается. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, основной целью является защита мирного населения Донбасса. Кроме того, с 23 по 27 сентября на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожских областей проходит референдум о присоединении освобожденных территорий в состав РФ. За несколько дней до начала референдумов, в России также была введена частичная мобилизация.