Совфед отказался от экстренного заседания для принятия освобожденных территорий в состав РФ

27 сентября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Заседание о принятии освобожденных территорий пройдет согласно графику Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Совфед отказался от экстренного заседания для принятия освобожденных территорий в состав РФ — оно пройдет согласно графику, 4 октября. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Сенаторы готовы поддержать итоги референдумов и могут рассмотреть вопрос на плановом заседании 4 октября», — пояснила она. Ее слова приводит РИА «Новости». Матвиенко также уточнила, что не видит смысла проводить внеплановое заседание. Кроме того, соответствующую мысль высказал и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он уточнил, что Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, связанных с присоединением новых территорий к России. Он уточнил, что совет работает по графику. Ранее закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России. Сам референдум проходил с 23 по 27 сентября. Участники голосовали за присоединение территорий Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосовали территории, которые в настоящий момент освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий говорил о том, что период интеграции Запорожской области в Россию может занять до пяти лет, пишет RT. Кроме того, в настоящий момент опубликованы первые результаты референдумов по вхождению в состав РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совфед отказался от экстренного заседания для принятия освобожденных территорий в состав РФ — оно пройдет согласно графику, 4 октября. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Сенаторы готовы поддержать итоги референдумов и могут рассмотреть вопрос на плановом заседании 4 октября», — пояснила она. Ее слова приводит РИА «Новости». Матвиенко также уточнила, что не видит смысла проводить внеплановое заседание. Кроме того, соответствующую мысль высказал и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он уточнил, что Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, связанных с присоединением новых территорий к России. Он уточнил, что совет работает по графику. Ранее закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России. Сам референдум проходил с 23 по 27 сентября. Участники голосовали за присоединение территорий Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосовали территории, которые в настоящий момент освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий говорил о том, что период интеграции Запорожской области в Россию может занять до пяти лет, пишет RT. Кроме того, в настоящий момент опубликованы первые результаты референдумов по вхождению в состав РФ, сообщает «Национальная служба новостей».