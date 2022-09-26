Власти Нижневартовска раскрыли дату открытия масштабного экопарка

Власти Нижневартовска откроют масштабный экопарк «Ягом» в октябре

27 сентября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Площадь экопарка составит более 30 гектаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют открыть часть экопарка «Ягом» для жителей 7 октября. Он расположен в городских лесах, а его площадь составит более 30 гектаров. Об этом URA.RU рассказал начальник управления экологии Нижневартовска Олег Попенко. «Мы планируем объявить о свободном посещении экопарка 7 октября. До этого момента в будние дни там работает техника, поэтому мы просим, чтобы жители воздержались от прогулок. На момент открытия там в том числе будет обустроена береговая зона, спортивные и прогулочные тропы, смонтирован глэмпинг», — прокомментировал корреспонденту агентства Попенко. Строительство экопарка должно завершится в 2023 году, тем не менее власти рассчитывают дополнять локацию и после завершения основных работ при наличии финансирования. В экопарке также планируют создать площадки для научного сообщества, например, орнитологическую станцию и зону для выращивания краснокнижных растений. «Во всем мире последние годы при строительстве общественных пространств активно продвигается тренд на экологичность, минимальное вмешательство в природу и сохранение естественных ландшафтов. Традиционная нехватка природы в крупных городах может быть в значительной степени компенсирована экопарками. В Москве, например, это Ботанический сад, парк Сокольники и заповедник Лосиный остров. Главное преимущество таких локаций — максимальная незаметность человеческого присутствия, когда удобство отдыха горожан (парковки, экотропы, пункты сбора мусора, информационная обеспеченность объекта) сочетается с безопасностью для природы», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что писатель Александр Цыпкин назвал лучшие туристические места ХМАО. Он составил топ-500 лучших подобных локаций в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют открыть часть экопарка «Ягом» для жителей 7 октября. Он расположен в городских лесах, а его площадь составит более 30 гектаров. Об этом URA.RU рассказал начальник управления экологии Нижневартовска Олег Попенко. «Мы планируем объявить о свободном посещении экопарка 7 октября. До этого момента в будние дни там работает техника, поэтому мы просим, чтобы жители воздержались от прогулок. На момент открытия там в том числе будет обустроена береговая зона, спортивные и прогулочные тропы, смонтирован глэмпинг», — прокомментировал корреспонденту агентства Попенко. Строительство экопарка должно завершится в 2023 году, тем не менее власти рассчитывают дополнять локацию и после завершения основных работ при наличии финансирования. В экопарке также планируют создать площадки для научного сообщества, например, орнитологическую станцию и зону для выращивания краснокнижных растений. «Во всем мире последние годы при строительстве общественных пространств активно продвигается тренд на экологичность, минимальное вмешательство в природу и сохранение естественных ландшафтов. Традиционная нехватка природы в крупных городах может быть в значительной степени компенсирована экопарками. В Москве, например, это Ботанический сад, парк Сокольники и заповедник Лосиный остров. Главное преимущество таких локаций — максимальная незаметность человеческого присутствия, когда удобство отдыха горожан (парковки, экотропы, пункты сбора мусора, информационная обеспеченность объекта) сочетается с безопасностью для природы», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что писатель Александр Цыпкин назвал лучшие туристические места ХМАО. Он составил топ-500 лучших подобных локаций в России.