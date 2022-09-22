Известный писатель назвал лучшие туристические места ХМАО и ЯНАО

Писатель Александр Цыпкин составил топ лучших туристических мест ХМАО и ЯНАО

22 сентября 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

По рекомендациям читателей, Александр Цыпкин перечислил интересные туристические места двух регионов. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Известный писатель Александр Цыпкин составил топ-500 туристических мест в России. По оценкам читателей в топ вошли 5 мест из ХМАО и ЯНАО, сообщает автор в своих социальных сетях. «ХМАО: Ханты-Мансийск- место слияния Оби и Иртыша и город Сургут. ЯНАО: горнолыжный курорт „Собь“, одноименная река и город Новый Уренгой», — пишет Александр Цыпкин в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Речь идет выставках, конференциях и ярмарках.

Известный писатель Александр Цыпкин составил топ-500 туристических мест в России. По оценкам читателей в топ вошли 5 мест из ХМАО и ЯНАО, сообщает автор в своих социальных сетях. «ХМАО: Ханты-Мансийск- место слияния Оби и Иртыша и город Сургут. ЯНАО: горнолыжный курорт „Собь“, одноименная река и город Новый Уренгой», — пишет Александр Цыпкин в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Речь идет выставках, конференциях и ярмарках.