Известный писатель назвал лучшие туристические места ХМАО и ЯНАО

Писатель Александр Цыпкин составил топ лучших туристических мест ХМАО и ЯНАО
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По рекомендациям читателей, Александр Цыпкин перечислил интересные туристические места двух регионов. Фото:

Известный писатель Александр Цыпкин составил топ-500 туристических мест в России. По оценкам читателей в топ вошли 5 мест из ХМАО и ЯНАО, сообщает автор в своих социальных сетях.

«ХМАО: Ханты-Мансийск- место слияния Оби и Иртыша и город Сургут. ЯНАО: горнолыжный курорт „Собь“, одноименная река и город Новый Уренгой», — пишет Александр Цыпкин в своем Telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Речь идет выставках, конференциях и ярмарках.

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Известный писатель Александр Цыпкин составил топ-500 туристических мест в России. По оценкам читателей в топ вошли 5 мест из ХМАО и ЯНАО, сообщает автор в своих социальных сетях. «ХМАО: Ханты-Мансийск- место слияния Оби и Иртыша и город Сургут. ЯНАО: горнолыжный курорт „Собь“, одноименная река и город Новый Уренгой», — пишет Александр Цыпкин в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Речь идет выставках, конференциях и ярмарках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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