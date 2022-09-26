Депутаты Госдумы помогут россиянам сохранить бизнес при мобилизации. Видео

Депутаты Госдумы готовят поправки к законам для защиты бизнеса мобилизованных россиян

27 сентября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Станислав Наумов рассказал о поправках в законы для поддержки мобилизованных предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов рассказал о мерах поддержки бизнесменов, попавших под частичную мобилизацию. В социальных сетях депутат опубликовал видео, в котором рассказал о поправках в законы которые готовит фракция ЛДПР, сопроводив его подписью «Что делать с бизнесом тому, кто мобилизован?». «Итогом нашего мозгового штурма стала подготовка поправок в три действующих закона. Эти поправки позволяют сохранить мобилизованным предпринимателям возможность передать свой бизнес по доверенности», — рассказал депутат. Наумов пояснил, что в первую очередь поправки внесут в закон о статусе военнослужащего. По словам депутата, в этом законе планируется сделать исключение, которое сейчас ограничивает права военнослужащих или устанавливает запрет на ведение предпринимательской деятельности, но за исключением тех, которые были призваны по указу от 21 сентября. Другую поправку ЛДПР решили сделать в гражданский кодекс РФ. Для того, чтобы предприниматель мог использовать разные инструменты доверенности на ведение своего бизнеса, и это могут быть не только члены семьи или близкие друзья. По словам Наумова, можно создать специнститут финансового управляющего, который будет гарантировать, что при возвращении предприниматель сохранит свой бизнес, и будет его развивать. Последние поправки в фракции предложили внести в закон предпринимательской деятельности. Чтобы соответствующий единый реестр принимал соответствующие записи безотносительно к тому, где сейчас находится мобилизованный предприниматель. По словам Наумова, все эти поправки будут внесены фракцией в течение ближайших двух дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов рассказал о мерах поддержки бизнесменов, попавших под частичную мобилизацию. В социальных сетях депутат опубликовал видео, в котором рассказал о поправках в законы которые готовит фракция ЛДПР, сопроводив его подписью «Что делать с бизнесом тому, кто мобилизован?». «Итогом нашего мозгового штурма стала подготовка поправок в три действующих закона. Эти поправки позволяют сохранить мобилизованным предпринимателям возможность передать свой бизнес по доверенности», — рассказал депутат. Наумов пояснил, что в первую очередь поправки внесут в закон о статусе военнослужащего. По словам депутата, в этом законе планируется сделать исключение, которое сейчас ограничивает права военнослужащих или устанавливает запрет на ведение предпринимательской деятельности, но за исключением тех, которые были призваны по указу от 21 сентября. Другую поправку ЛДПР решили сделать в гражданский кодекс РФ. Для того, чтобы предприниматель мог использовать разные инструменты доверенности на ведение своего бизнеса, и это могут быть не только члены семьи или близкие друзья. По словам Наумова, можно создать специнститут финансового управляющего, который будет гарантировать, что при возвращении предприниматель сохранит свой бизнес, и будет его развивать. Последние поправки в фракции предложили внести в закон предпринимательской деятельности. Чтобы соответствующий единый реестр принимал соответствующие записи безотносительно к тому, где сейчас находится мобилизованный предприниматель. По словам Наумова, все эти поправки будут внесены фракцией в течение ближайших двух дней.