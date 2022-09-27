В военкомат Екатеринбурга ради победы на Украине пришли три брата-добровольца

27 сентября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Братья Василевские пришли в военкомат, не дожидаясь повестки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Антон, Вячеслав и Алексей Василевские, призванные в рамках частичной мобилизации, вместе отправились в военкомат, чтобы помочь армии РФ в спецоперации на Украине. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Чкаловского военкомата Екатеринбурга. «Нас трое братьев, которые едут на мобилизацию. Один брат Антон Василевский у нас уехал в первом автобусе, в часть. Антон и Алексей пришли сами, а я — по мобилизационному предписанию. Опасений как таковых нет, потому что не знаем, что дальше будет. Там уже, как пойдет. Ранее я служил во внутренних войсках, центральный узел связи, поваром. Сейчас по предписанию водитель автобуса», — рассказал Вячеслав Василевский. Два его брата — Алексей и Антон — также решили принять участие в спецоперации, чтобы защитить свой дом и близких людей. «По поводу всего этого думаю, что ехать конечно надо. Наши люди подвергаются с 2014 года атаками нацистов, экстремистов и прочих. Там дети, старики и женщины», — рассказал корреспонденту Алексей Василевский. Антон Василевский уехал в пункт сбора раньше, отдельно от братьев. Они не уверены, будут ли служить вместе, но уверены в победе и надеются, что вернутся здоровыми. Мобилизация в России началась 21 сентября после речи президента РФ Владимира Путина, который сообщил о необходимости собрать для спецоперации на Украине опытных бойцов, служивших в армии и имеющих военно-учетную специальность. Денацификация и демилитаризация Украины проводится с целью защитить жителей ДНР и ЛНР, подвергавшихся обстрелам с 2014 года, сообщил Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антон, Вячеслав и Алексей Василевские, призванные в рамках частичной мобилизации, вместе отправились в военкомат, чтобы помочь армии РФ в спецоперации на Украине. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из Чкаловского военкомата Екатеринбурга. «Нас трое братьев, которые едут на мобилизацию. Один брат Антон Василевский у нас уехал в первом автобусе, в часть. Антон и Алексей пришли сами, а я — по мобилизационному предписанию. Опасений как таковых нет, потому что не знаем, что дальше будет. Там уже, как пойдет. Ранее я служил во внутренних войсках, центральный узел связи, поваром. Сейчас по предписанию водитель автобуса», — рассказал Вячеслав Василевский. Два его брата — Алексей и Антон — также решили принять участие в спецоперации, чтобы защитить свой дом и близких людей. «По поводу всего этого думаю, что ехать конечно надо. Наши люди подвергаются с 2014 года атаками нацистов, экстремистов и прочих. Там дети, старики и женщины», — рассказал корреспонденту Алексей Василевский. Антон Василевский уехал в пункт сбора раньше, отдельно от братьев. Они не уверены, будут ли служить вместе, но уверены в победе и надеются, что вернутся здоровыми. Мобилизация в России началась 21 сентября после речи президента РФ Владимира Путина, который сообщил о необходимости собрать для спецоперации на Украине опытных бойцов, служивших в армии и имеющих военно-учетную специальность. Денацификация и демилитаризация Украины проводится с целью защитить жителей ДНР и ЛНР, подвергавшихся обстрелам с 2014 года, сообщил Путин.