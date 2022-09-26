26 сентября 2022

Свердловский чиновник заявил, что получил приказ не мобилизовать женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге запретили мобилизовать женщин, уверен Владимир Малиновский Фото:

В Сухой Лог (Свердловская область) поступил приказ не призывать для спецоперации женщин в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам старший инспектор военно-учетного стола администрации Сухого Лога Владимир Малиновский.

«Из тех, кто был отправлен по мобилизации сегодня, трое вернулись обратно домой. Из них — одна женщина (так как поступил приказ женщин пока не призывать)», — приводятся слова Малиновского в telegram-канале муниципальной газеты Сухого Лога «Знамя Победы».

Военный комиссар Чкаловского военкомата Екатеринбурга Павел Годованчук сообщал, что в Екатеринбурге мобилизации в первую очередь подлежат бойцы сухопутных войск. Он не говорил о женщинах-военных.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно опубликованным документам, призыву в рамках мобилизации подлежат опытные бойцы, прошедшие службу в армии РФ и получившие одну из военно-учетных специальностей.

Фото:

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В Сухой Лог (Свердловская область) поступил приказ не призывать для спецоперации женщин в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам старший инспектор военно-учетного стола администрации Сухого Лога Владимир Малиновский. «Из тех, кто был отправлен по мобилизации сегодня, трое вернулись обратно домой. Из них — одна женщина (так как поступил приказ женщин пока не призывать)», — приводятся слова Малиновского в telegram-канале муниципальной газеты Сухого Лога «Знамя Победы». Военный комиссар Чкаловского военкомата Екатеринбурга Павел Годованчук сообщал, что в Екатеринбурге мобилизации в первую очередь подлежат бойцы сухопутных войск. Он не говорил о женщинах-военных. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно опубликованным документам, призыву в рамках мобилизации подлежат опытные бойцы, прошедшие службу в армии РФ и получившие одну из военно-учетных специальностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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