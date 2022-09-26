Свердловский чиновник заявил, что получил приказ не мобилизовать женщин

В Сухой Лог (Свердловская область) поступил приказ не призывать для спецоперации женщин в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам старший инспектор военно-учетного стола администрации Сухого Лога Владимир Малиновский.
«Из тех, кто был отправлен по мобилизации сегодня, трое вернулись обратно домой. Из них — одна женщина (так как поступил приказ женщин пока не призывать)», — приводятся слова Малиновского в telegram-канале муниципальной газеты Сухого Лога «Знамя Победы».
Военный комиссар Чкаловского военкомата Екатеринбурга Павел Годованчук сообщал, что в Екатеринбурге мобилизации в первую очередь подлежат бойцы сухопутных войск. Он не говорил о женщинах-военных.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно опубликованным документам, призыву в рамках мобилизации подлежат опытные бойцы, прошедшие службу в армии РФ и получившие одну из военно-учетных специальностей.
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