Артист Винокур рассказал, каким запомнит Бориса Моисеева вне сцены

Артист Винокур: Моисеев поздравлял мою маму со всеми праздниками

27 сентября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Борис Моисеев умер на 69-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец и хореограф Борис Моисеев всегда тепло относился к артистам и был внимательным даже к родственникам коллег. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур. «Я его знаю много-много лет, и мы очень много работали. Он прекрасный танцовщик прежде всего, потом певец. Самое главное — добрый человек, и я его вспоминаю и грущу вместе с вами. Он всегда тепло относился к артистам. Моя мама его всегда помнила. Он очень внимательно к ней относился, поздравлял ее со всеми праздниками. Очень добрый человек был», — заявил Владимир Винокур. Ранее стало известно о смерти Бориса Моисеева. Ему было 68 лет. О смерти сообщил арт-директора артиста Сергей Горох. По его словам, причиной смерти стал инсульт. Известно, что в предыдущие годы у Моисеева также был инсульт, из-за чего он перестал появляться на сцене.

Певец и хореограф Борис Моисеев всегда тепло относился к артистам и был внимательным даже к родственникам коллег. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур. «Я его знаю много-много лет, и мы очень много работали. Он прекрасный танцовщик прежде всего, потом певец. Самое главное — добрый человек, и я его вспоминаю и грущу вместе с вами. Он всегда тепло относился к артистам. Моя мама его всегда помнила. Он очень внимательно к ней относился, поздравлял ее со всеми праздниками. Очень добрый человек был», — заявил Владимир Винокур. Ранее стало известно о смерти Бориса Моисеева. Ему было 68 лет. О смерти сообщил арт-директора артиста Сергей Горох. По его словам, причиной смерти стал инсульт. Известно, что в предыдущие годы у Моисеева также был инсульт, из-за чего он перестал появляться на сцене.