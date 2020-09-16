Борис Моисеев испытывает серьезные проблемы со здоровьем, сказала Тамара Пухова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После перенесенного инсульта российский артист Борис Моисеев находится в «тяжелейшем состоянии», он прикован к постели. Об этом журналистам рассказала адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова, которая, с ее слов, недавно общалась с его другом.

«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — рассказала Пухова в беседе с изданием «Собеседник». Женщина также добавила, что артист испытывает серьезные финансовые проблемы, денег не хватает даже «на самое необходимое».

Такое положение дел адвокат объяснила тем, что Моисеев лишился возможности выходить на сцену. Пенсия, по ее словам, у него «не такая большая», все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение, а «звездные друзья» ему не помогают. Ранее организатор концертов Бориса Моисеева — Сергей Лавров — заявил, что пенсия артиста составляет 50 тысяч рублей. Одним из немногих людей, кто поддерживает певца, является его директор Сергей Горох.