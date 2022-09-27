Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт

27 сентября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Дата прощания с Борисом Моисеевым не называется Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Борис Моисеев скончался после инсульта. Об этом сообщает его арт-директор Сергей Горох. По словам директора, он обнаружил тело артиста в его квартире. «Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — уточнил Горох. Его слова приводит РИА «Новости». Спустя время, концертный директор подтвердил, что причиной смерти Моисеева стал инсульт. Пока что дата прощания с певцом не называется. Ранее URA.RU сообщало, что Борис Моисеев находился в «тяжелейшем состоянии». Это произошло после перенесенного артистом инсульта. Как пишет RT, певица Мария Кац поделилась воспоминаниями о певце.

Певец Борис Моисеев скончался после инсульта. Об этом сообщает его арт-директор Сергей Горох. По словам директора, он обнаружил тело артиста в его квартире. «Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — уточнил Горох. Его слова приводит РИА «Новости». Спустя время, концертный директор подтвердил, что причиной смерти Моисеева стал инсульт. Пока что дата прощания с певцом не называется. Ранее URA.RU сообщало, что Борис Моисеев находился в «тяжелейшем состоянии». Это произошло после перенесенного артистом инсульта. Как пишет RT, певица Мария Кац поделилась воспоминаниями о певце.