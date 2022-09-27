Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт

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Прощание с кадровым военным Валерием Осколковым. Магнитогорск, прощание, цветы, похороны
Дата прощания с Борисом Моисеевым не называется Фото:

Певец Борис Моисеев скончался после инсульта. Об этом сообщает его арт-директор Сергей Горох.

По словам директора, он обнаружил тело артиста в его квартире. «Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — уточнил Горох. Его слова приводит РИА «Новости». Спустя время, концертный директор подтвердил, что причиной смерти Моисеева стал инсульт. Пока что дата прощания с певцом не называется.

Ранее URA.RU сообщало, что Борис Моисеев находился в «тяжелейшем состоянии». Это произошло после перенесенного артистом инсульта. Как пишет RT, певица Мария Кац поделилась воспоминаниями о певце.

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Певец Борис Моисеев скончался после инсульта. Об этом сообщает его арт-директор Сергей Горох. По словам директора, он обнаружил тело артиста в его квартире. «Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — уточнил Горох. Его слова приводит РИА «Новости». Спустя время, концертный директор подтвердил, что причиной смерти Моисеева стал инсульт. Пока что дата прощания с певцом не называется. Ранее URA.RU сообщало, что Борис Моисеев находился в «тяжелейшем состоянии». Это произошло после перенесенного артистом инсульта. Как пишет RT, певица Мария Кац поделилась воспоминаниями о певце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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