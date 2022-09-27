Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт

Дата прощания с Борисом Моисеевым не называется
Певец Борис Моисеев скончался после инсульта. Об этом сообщает его арт-директор Сергей Горох.
По словам директора, он обнаружил тело артиста в его квартире. «Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — уточнил Горох. Его слова приводит РИА «Новости». Спустя время, концертный директор подтвердил, что причиной смерти Моисеева стал инсульт. Пока что дата прощания с певцом не называется.
Ранее URA.RU сообщало, что Борис Моисеев находился в «тяжелейшем состоянии». Это произошло после перенесенного артистом инсульта. Как пишет RT, певица Мария Кац поделилась воспоминаниями о певце.
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