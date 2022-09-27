ЦИК ДНР объяснил, почему голосование было многодневным

ЦИК ДНР выбрал многодневное голосование из соображений безопасности

27 сентября 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

ДНР при проведении референдума взял пример с выборов в России по поправкам в Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Донецкой народной республике решили выбрать многодневный формат голосования на референдуме, как это было внедрено в России при проведении голосования за поправки в Конституцию из соображений безопасности. Об этом заявил представитель ЦИК ДНР в Едином центре обработки данных при общении с коллегой из России Эллой Памфиловой. «Не секрет, что мы изучали опыт РФ, в частности по голосованию по поправками в Конституцию. И мы акцентировались на многодневном голосовании. Только если в России это было вызвано условиями падении, то в нашем случае — продиктовано соображениями безопасности. Этот опыт дал хорошие плоды. Нам удалось избежать негативных влияний, последствий от той ситуации, которая у нас сейчас происходит», — заявил представитель ДНР, передает корреспондент URA.RU с места событий. Представитель Донецкой народной республики отметил, что по итогам пяти дней голосования можно заключить, что оно прошло успешно. По его словам, жители смогли законно сделать свой выбор. Голосование в ДНР проходило с 23 по 27 сентября. В эти дни жителям республики можно было выбрать, выступают ли они за присоединения территории к Российской Федерации. Аналогичное голосование было и на других освобожденных военными РФ территориях в ходе спецоперации — в ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, по итогам референдума Россия сможет прекратить СВО.

В Донецкой народной республике решили выбрать многодневный формат голосования на референдуме, как это было внедрено в России при проведении голосования за поправки в Конституцию из соображений безопасности. Об этом заявил представитель ЦИК ДНР в Едином центре обработки данных при общении с коллегой из России Эллой Памфиловой. «Не секрет, что мы изучали опыт РФ, в частности по голосованию по поправками в Конституцию. И мы акцентировались на многодневном голосовании. Только если в России это было вызвано условиями падении, то в нашем случае — продиктовано соображениями безопасности. Этот опыт дал хорошие плоды. Нам удалось избежать негативных влияний, последствий от той ситуации, которая у нас сейчас происходит», — заявил представитель ДНР, передает корреспондент URA.RU с места событий. Представитель Донецкой народной республики отметил, что по итогам пяти дней голосования можно заключить, что оно прошло успешно. По его словам, жители смогли законно сделать свой выбор. Голосование в ДНР проходило с 23 по 27 сентября. В эти дни жителям республики можно было выбрать, выступают ли они за присоединения территории к Российской Федерации. Аналогичное голосование было и на других освобожденных военными РФ территориях в ходе спецоперации — в ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, по итогам референдума Россия сможет прекратить СВО.