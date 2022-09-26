Глава Крыма: референдумы положат конец спецоперации на Украине

26 сентября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

РФ начнет контртеррористическую операцию после завершения референдумов, считает Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После завершения референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, Россия перейдет от специальной операции по освобождению территорий к контртеррористической операции в границах своей страны. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Скоро будет пройдена определенная точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — написал Аксенов в Telegram. По его мнению, жители освобожденных территорий уже давно определились в своем законном выборе, а референдумы лишь формально закрепят этот выбор. «Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — заключил политик. Референдумы по вопросу вхождения в состав России проходят с 23 по 27 сентября на территории Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации. 25 сентября председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что референдум в Донецкой народной республике можно считать состоявшимся, так как в нем приняли участие свыше 50% избирателей.

После завершения референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, Россия перейдет от специальной операции по освобождению территорий к контртеррористической операции в границах своей страны. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Скоро будет пройдена определенная точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — написал Аксенов в Telegram. По его мнению, жители освобожденных территорий уже давно определились в своем законном выборе, а референдумы лишь формально закрепят этот выбор. «Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — заключил политик. Референдумы по вопросу вхождения в состав России проходят с 23 по 27 сентября на территории Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации. 25 сентября председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что референдум в Донецкой народной республике можно считать состоявшимся, так как в нем приняли участие свыше 50% избирателей.