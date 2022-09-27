Челябинский педагог вышла в финал конкурса «Учитель года»

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Гастрономический ужин в ресторане Тургенев. Тюмень, букет
Конкурс проходит накануне Дня учителя Фото:

Учитель английского языка лицея№95 Челябинска Вероника Мушкарина стала одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России-2022». Победителей назвали в рамках прямой трансляции на официальном сайте состязания.

«Участие в конкурсных испытаниях продолжит Вероника Мушкарина, Челябинская область, Челябинск. Поздравляем учителей, прошедших в следующий этап конкурса!», — сообщили организаторы конкурса.

Мушкарина закончила Челябинский государственный педагогический колледж № 1 в 2010 году и Челябинский государственный университет в 2013 году. Имеет множество грамот, благодарностей и дипломов. Увлекается кондитерским делом, игрой на гитаре и виолончели, спортивными бальными танцами, фитнесом и верховой ездой.

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Учитель английского языка лицея№95 Челябинска Вероника Мушкарина стала одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России-2022». Победителей назвали в рамках прямой трансляции на официальном сайте состязания. «Участие в конкурсных испытаниях продолжит Вероника Мушкарина, Челябинская область, Челябинск. Поздравляем учителей, прошедших в следующий этап конкурса!», — сообщили организаторы конкурса. Мушкарина закончила Челябинский государственный педагогический колледж № 1 в 2010 году и Челябинский государственный университет в 2013 году. Имеет множество грамот, благодарностей и дипломов. Увлекается кондитерским делом, игрой на гитаре и виолончели, спортивными бальными танцами, фитнесом и верховой ездой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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