Челябинский педагог вышла в финал конкурса «Учитель года»

Учитель английского языка лицея№95 Челябинска Вероника Мушкарина стала одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России-2022». Победителей назвали в рамках прямой трансляции на официальном сайте состязания.
«Участие в конкурсных испытаниях продолжит Вероника Мушкарина, Челябинская область, Челябинск. Поздравляем учителей, прошедших в следующий этап конкурса!», — сообщили организаторы конкурса.
Мушкарина закончила Челябинский государственный педагогический колледж № 1 в 2010 году и Челябинский государственный университет в 2013 году. Имеет множество грамот, благодарностей и дипломов. Увлекается кондитерским делом, игрой на гитаре и виолончели, спортивными бальными танцами, фитнесом и верховой ездой.
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