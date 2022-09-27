В Челябинск возвращается снежная буря

Мокрый снег возвращается в Челябинскую область
В Челябинскую область 29 сентября возвращается мокрый снег и ветер. Об этом предупредили синоптики челябинского метеоцентра.
«29 сентября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом. Днем +1+6,ночью заморозки -1-6», — указано на сайте метеорологов.
В ночь на 30 сентября синоптики предупреждают об умеренных осадках в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, возможны отложения мокрого снега на проводах и гололедные явления.
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