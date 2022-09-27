Власти США пообещали помочь Украине в возвращении территории

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США продолжит оказывать военную помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США пообещали помочь Украине в возвращении территорий. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«<…> Я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию <…> И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем властям Украины, очень эффективно используется именно в этих целях <…> мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», — пояснил он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. Его цитирует ТАСС.

Ранее Блинкен тайно приехал в Киев обсудить военную помощь Украине. Это произошло в первой половине сентября.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей и нацбатов. США активно оказывает помощь Украине с начала СВО, а также вводит санкции в отношении РФ, совместно со странами Запада.

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Власти США пообещали помочь Украине в возвращении территорий. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «<…> Я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию <…> И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем властям Украины, очень эффективно используется именно в этих целях <…> мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», — пояснил он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. Его цитирует ТАСС. Ранее Блинкен тайно приехал в Киев обсудить военную помощь Украине. Это произошло в первой половине сентября. Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей и нацбатов. США активно оказывает помощь Украине с начала СВО, а также вводит санкции в отношении РФ, совместно со странами Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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