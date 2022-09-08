Блинкен приехал в Киев обсудить помощь Украине

По словам AFP, во время неожиданного визита в Киев Блинкен обсуждает помощь украинской стороне
Во время своего визита в Киев Госсекретарь Америки Энтони Блинкен обсуждает военную помощь Украине. Об этом сообщает французское издание Agence France-Presse.
«Блинкен обсуждает военную помощь. Это происходит во время его неожиданного визита в Киев», — пишет Agence France-Presse в twitter (запрещен на территории России).
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