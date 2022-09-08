Блинкен приехал в Киев обсудить помощь Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
По словам AFP, во время неожиданного визита в Киев Блинкен обсуждает помощь украинской стороне Фото:

Во время своего визита в Киев Госсекретарь Америки Энтони Блинкен обсуждает военную помощь Украине. Об этом сообщает французское издание Agence France-Presse.

«Блинкен обсуждает военную помощь. Это происходит во время его неожиданного визита в Киев», — пишет Agence France-Presse в twitter (запрещен на территории России).

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Во время своего визита в Киев Госсекретарь Америки Энтони Блинкен обсуждает военную помощь Украине. Об этом сообщает французское издание Agence France-Presse. «Блинкен обсуждает военную помощь. Это происходит во время его неожиданного визита в Киев», — пишет Agence France-Presse в twitter (запрещен на территории России).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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