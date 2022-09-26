Учитель из Ноябрьска названа в числе лучших педагогов страны

Педагог из Ноябрьска Зильфира Батырова прошла в финал всероссийского конкурса «Учитель года — 2022»

27 сентября 2022 в 23:06 Размер текста - 17 +

Из лауреатов отберут пять учителей, которые поедут в Москву на педагогический совет (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Педагог из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова названа в числе 15 лауреатов конкурса «Учитель года — 2022». Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента образования. «Объявлены имена лауреатов всероссийского конкурса „Учитель года России — 2022“! В числе 15 лучших педагогов Зильфира Батырова, учитель английского языка гимназии № 1 г. Ноябрьска», — указано в сообщении. Педагогов ждет последнее испытание, которое определит победителя. Из лауреатов отберут пять учителей, которые поедут в Москву на педсовет с министром просвещения. Ранее URA.RU писало, что эксперты рассказали, от чего зависит стоимость услуги репетитора по русскому языку и математике в ЯНАО. Большую роль играет опыт преподавателя, его личное оценочное мнение о себе как об эксперте, его график.

Педагог из Ноябрьска (ЯНАО) Зильфира Батырова названа в числе 15 лауреатов конкурса «Учитель года — 2022». Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента образования. «Объявлены имена лауреатов всероссийского конкурса „Учитель года России — 2022“! В числе 15 лучших педагогов Зильфира Батырова, учитель английского языка гимназии № 1 г. Ноябрьска», — указано в сообщении. Педагогов ждет последнее испытание, которое определит победителя. Из лауреатов отберут пять учителей, которые поедут в Москву на педсовет с министром просвещения. Ранее URA.RU писало, что эксперты рассказали, от чего зависит стоимость услуги репетитора по русскому языку и математике в ЯНАО. Большую роль играет опыт преподавателя, его личное оценочное мнение о себе как об эксперте, его график.